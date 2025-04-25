TV SHOWS
Juego de Voces tendrá invitados de lujo en el show 7: te revelamos quiénes serán

El capítulo 7 de Juego de Voces 2025 será un desfile de talentos, pues los integrantes de Las Leyendas y Las Estrellas compartirán escenario con grandes músicos.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Cada domingo, Juego de Voces nos regala colaboraciones musicales inesperadas, y el programa del 27 de abril no será la excepción.

¿Quiénes serán los invitados del capítulo 7 de Juegos de Voces 2025?

En esta ocasión, Las Leyendas y Las Estrellas tendrán la oportunidad de cantar junto a importantes exponentes de la música mexicana y latina: Gilberto Santa Rosa, Pancho Barraza y El Fantasma se les unirán en el escenario.

¿Quién es Gilberto Santa Rosa, invitado especial en el capítulo 7 de Juego de Voces?

Apodado ‘El caballero de la salsa’, es uno de los mayores exponentes de este género musical. Nació en Puerto Rico el 21 de agosto de 1962, por lo que actualmente tiene 62 años.

‘Conteo regresivo’, ‘Conciencia’, ‘Que alguien me diga’ y ‘Me volvieron a hablar de ella’ son algunas de las canciones que le valieron gran popularidad a Gilberto Santa Rosa.

Gilberto Santa Rosa
Gilberto Santa Rosa
Imagen Getty Images

¿Quién es Pancho Barraza? Estará como invitado en el capítulo 7 de Juego de Voces

Su nombre de pila es Francisco Javier Barraza Rodríguez. Nació el 17 de junio de 1961 en Sinaloa, así que tiene 63 años de edad. Es uno de los máximos íconos de la banda mexicana.

Antes de lanzar su carrera como solista, formó parte de agrupaciones como Banda Camino y Los Recoditos.
Entre sus éxitos en solitario se encuentran ‘Música romántica’, ‘Mi último deseo’, ‘Mi enemigo el amor’, ‘Ignoraste mis lágrimas’ y ‘Pero la recuerdo’.

Pancho Barraza
Pancho Barraza
Imagen Instagram: panchobarrazaoficial
