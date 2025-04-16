El sexto programa de Juego de Voces tendrá invitados de lujo: La Sonora Santanera, La Arrolladora, Daniel Boaventura y más

Video Los "brazotes" y abdomen de Yahir vuelven a desatar la furia de Mijares | Juego de Voces

¿Quiénes serán los invitados en el capítulo seis de Juego de Voces 2025?

La segunda temporada de Juego de Voces ha sorprendido al público con cada nuevo capítulo ya que las sorpresas no paran ni un minuto: para el sexto programa contaremos con la participación de cuatro bandas que pondrán a todos a bailar.

PUBLICIDAD

Las Leyendas Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares, así como Las Estrellas María León, Yahir, Lucero Mijares y Alexander Acha compartirán el escenario con una orquesta sinfónica para interpretar grandes éxitos y canciones que dejaron huella en sus carreras, pero también tendrán invitados de lujo.

La Sonora Santanera, La Arrolladora Banda El Limón, los Socios del Ritmo y Daniel Boaventura tomarán el escenario para cantar grandes temas que fascinarán al público.

Juego de Voces 2025: los mejores momentos del quinto programa

La gala del quinto programa de Juego de Voces estuvo repleta de famosos artistas de la música pop que compartieron grandes momentos en el escenario con Las Estrellas y Las Leyendas.

Desde los duetos que Alexander Acha y Yuri tuvieron con María José, la bachata que experimentaron María León y Omar Chaparro, la nostálgica era de los 90 a la que regresaron Fey y Mijares, hasta la colaboración de Emmanuel y María León con los hermanos Mau y Ricky, la sorpresas no pararon durante el quinto programa.

María José, una de las invitadas más queridas en Juego de Voces 2025

María José, quien ya había subido al escenario de Juego de Voces en la primera temporada acompañando a Alicia Villarreal, apareció por segunda ocasión en el quinto programa para cantar no una sino dos de sus canciones más populares.

Con Alexander Acha, La Josa interpretó ‘Lo que tenías conmigo’ provocando aplausos del público que presenció este dueto tan poderoso. Pero eso no fue todo, pues la potente voz de María José se unió al incomparable talento de Yuri para el tema ‘No soy una señora’.

Imagen Osvaldo Aguilar

Después, Las Estrellas y Las Leyendas siguieron enfrentándose en el escenario: Yahir y Emmanuel colaboraron en el tema ‘Por mujeres como tú’ y padre e hija se llevaron las palmas de los asistentes con su rendición de ‘Y volveré’, pues Mijares y Lucerito mostraron su talento sobre el escenario.

PUBLICIDAD

Omar Chaparro fue el arma secreta de María León en el quinto programa de Juego de Voces

El actor y comediante Omar Chaparro apareció sobre el escenario de Juego de Voces para recordarle al público su faceta de cantante y María León recordó que su amistad se ha fortalecido con los años, al punto que Omar aceptó interpretar un tema con ella.

‘La bachata’ fue el tema que María León y Omar Chaparro interpretaron codo a codo, encantando al público con su química y talento y tras esta poderosa presentación, llegó un invitado que dejó a una de Las Leyendas más que encantada.

José Ron y su reencuentro con Lucero que causó furor en Juego de Voces 2025

Como uno de los invitados del capítulo 5 del programa completo de Juego de Voces, José Ron subió al escenario para cantar con Lucero en la dinámica ‘Historias de amigos’, y ella no dudó en llenarlo de halagos con su presentación.

Yo traje a ‘mi gallo’. Es ‘mi Gallo de Oro’. Es mi gallo de oro porque es mi Dionisio Pinzón, es un amigo actor, que trae a su banda, porque él toca la bateria, es rockero de corazón, es adorable, es José Ron, señoras y señores.

Imagen Osvaldo Aguilar

Lucero y José Ron interpretaron el tema ‘El final’ con un look y sonido muy rockero que encantó a los fans y al público del foro quienes no dejaron de aplaudir cuando los cantantes acabaron su presentación.

La vibra rockera siguió con el dueto de Yahir y Matisse, quienes subieron al escenario a interpretar el tema ‘Mantra’ y luego dar paso a una de las canciones más noventeras que se han presentado en Juego de Voces: Mijares introdujo a Fey, con quien interpretó una versión moderna del éxito de la cantante ‘Me enamoro de ti’.

¿Quién le cantó a Yuri en el capítulo cinco de Juego de Voces? El emotivo homenaje que la hizo llorar

El capítulo cinco de la segunda temporada de Juego de Voces dio paso a un merecido homenaje para una de Las Leyendas: Yuri recibió unas bellas palabras de Lucero y Lucerito Mijares, quienes después interpretaron ‘La maldita primavera’, canción icónica en la carrera de “la jarocha consentida’.

Imagen Osvaldo Aguilar

El emotivo homenaje dio paso a la presentación de Mau y Ricky, los últimos invitados especiales de la noche, quienes interpretaron el tema ‘Llorar y llorar’ con Emmanuel y luego cantaron su canción ‘Vas a destrozarme’ con María León.