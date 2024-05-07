Golpe de Suerte, la última producción de Nicandro Díaz, se estrena por Univision

El estreno de la telenovela Golpe de Suerte llegará a Univision este 28 de mayo a las 8 P/ 7C. Esta producción, la última obra del fallecido productor Nicandro Díaz, promete cautivar a los televidentes con su divertida y conmovedora historia.

Este melodrama se desarrolla en torno a un sorteo de lotería y las repercusiones que esto tenrá en la vida de tres afortunadas familias.

Golpe de Suerte promete sumergir al público en situaciones tan reales como la vida misma que irán desde momentos de romance y risas.

El elenco de esta producción está encabezado por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva, también contará con las participaciones de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel y Horacio Pancheri en los papeles antagónicos.

Esta telenovela, con tintes de comedia, es una producción de los creadores de Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte.

De qué trata Golpe de Suerte

La historia sigue las vidas de tres familias que, gracias a un premio millonario, ven sus destinos entrelazados de manera inesperada.

Brenda (Daniela Martínez) y Tony (Diego Escalona) componen la primera familia, dos niños que anhelan escapar del control de su despiadada madrastra, Constanza (Maya Mishalska). A pesar de ganar el premio, su juventud les impide reclamarlo.

Miranda ( Eva Cedeño), una madre soltera, y su hijo Diego ( Constantino García) forman la segunda familia. Convencido de cambiar su situación, Diego persuade a su madre para que compren un boleto de lotería con la esperanza de obtener el premio y finalmente tener un hogar propio, escapando así de su actual situación de dependencia.

La familia Pérez, encabezada por Nacho ( Eduardo Yáñez) y Lupita ( Mayrín Villanueva), junto con sus hijos Wendy ( Tania Nicole) y Rony ( Marcelo Barceló), conforma el tercer núcleo familiar.

Nacho, el líder de la familia, hereda una pasión profunda por los Teporingos Neza, equipo de fútbol del que su padre fue jugador. Su más ferviente sueño es llevar al equipo a la primera división y posicionarlo entre los mejores del mundo.

Bajo la producción del fallecido Nicandro Díaz, prepárate para dejarte atrapar por la magia de Golpe de Suerte, una historia que demuestra que, a veces, la fortuna puede cambiarlo todo. ¡No te pierdas el gran estreno este 28 de mayo a las 8P / 7C por Univision!