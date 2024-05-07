TV SHOWS
TV SHOWS
golpe de suerte
Eduardo Yáñez

Golpe de Suerte, la última producción de Nicandro Díaz, se estrena por Univision

El estreno de la telenovela Golpe de Suerte llegará a Univision este 28 de mayo a las 8 P/ 7C. Esta producción, la última obra del fallecido productor Nicandro Díaz, y promete cautivar a los televidentes con su divertida y conmovedora historia.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Gople de Suerte - Trailer

El estreno de la telenovela Golpe de Suerte llegará a Univision este 28 de mayo a las 8 P/ 7C. Esta producción, la última obra del fallecido productor Nicandro Díaz, promete cautivar a los televidentes con su divertida y conmovedora historia.

Este melodrama se desarrolla en torno a un sorteo de lotería y las repercusiones que esto tenrá en la vida de tres afortunadas familias.

PUBLICIDAD

Golpe de Suerte promete sumergir al público en situaciones tan reales como la vida misma que irán desde momentos de romance y risas.

El elenco de esta producción está encabezado por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva, también contará con las participaciones de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel y Horacio Pancheri en los papeles antagónicos.

Más sobre Golpe de Suerte

Golpe de Suerte: un premio está por cambiar la vida de Nacho y muchas más, así fue el estreno de la novela
3 mins

Golpe de Suerte: un premio está por cambiar la vida de Nacho y muchas más, así fue el estreno de la novela

Golpe de Suerte
Eduardo Yañez regresa a las novelas de Univision con Golpe de Suerte
0:30

Eduardo Yañez regresa a las novelas de Univision con Golpe de Suerte

Golpe de Suerte
Los amores de Golpe de Suerte ¿resistirán las pruebas de la fortuna?
0:30

Los amores de Golpe de Suerte ¿resistirán las pruebas de la fortuna?

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Conoce a los personajes de esta divertida telenovela protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva
5 mins

Golpe de Suerte: Conoce a los personajes de esta divertida telenovela protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Sergio Sendel interpreta a Dante Ferrer, un perverso asesor financiero
2 mins

Golpe de Suerte: Sergio Sendel interpreta a Dante Ferrer, un perverso asesor financiero

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Marjorie de Sousa interpreta a la ambiciosa y manipuladora Eva Montana
2 mins

Golpe de Suerte: Marjorie de Sousa interpreta a la ambiciosa y manipuladora Eva Montana

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Horacio Pancheri da vida a Facundo, un magnético jugador de futbol
2 mins

Golpe de Suerte: Horacio Pancheri da vida a Facundo, un magnético jugador de futbol

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Mayrín Villanueva da vida a Lupita, un ejemplo de amor y determinación
1 mins

Golpe de Suerte: Mayrín Villanueva da vida a Lupita, un ejemplo de amor y determinación

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Eduardo Yañez da vida a Nacho, un ejemplo de lealtad y pasión
2 mins

Golpe de Suerte: Eduardo Yañez da vida a Nacho, un ejemplo de lealtad y pasión

Golpe de Suerte
Gople de Suerte - Trailer
0:30

Gople de Suerte - Trailer

Golpe de Suerte

Esta telenovela, con tintes de comedia, es una producción de los creadores de Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte.

De qué trata Golpe de Suerte

La historia sigue las vidas de tres familias que, gracias a un premio millonario, ven sus destinos entrelazados de manera inesperada.

Brenda (Daniela Martínez) y Tony (Diego Escalona) componen la primera familia, dos niños que anhelan escapar del control de su despiadada madrastra, Constanza (Maya Mishalska). A pesar de ganar el premio, su juventud les impide reclamarlo.

Miranda ( Eva Cedeño), una madre soltera, y su hijo Diego ( Constantino García) forman la segunda familia. Convencido de cambiar su situación, Diego persuade a su madre para que compren un boleto de lotería con la esperanza de obtener el premio y finalmente tener un hogar propio, escapando así de su actual situación de dependencia.

La familia Pérez, encabezada por Nacho ( Eduardo Yáñez) y Lupita ( Mayrín Villanueva), junto con sus hijos Wendy ( Tania Nicole) y Rony ( Marcelo Barceló), conforma el tercer núcleo familiar.

PUBLICIDAD

Nacho, el líder de la familia, hereda una pasión profunda por los Teporingos Neza, equipo de fútbol del que su padre fue jugador. Su más ferviente sueño es llevar al equipo a la primera división y posicionarlo entre los mejores del mundo.

Bajo la producción del fallecido Nicandro Díaz, prepárate para dejarte atrapar por la magia de Golpe de Suerte, una historia que demuestra que, a veces, la fortuna puede cambiarlo todo. ¡No te pierdas el gran estreno este 28 de mayo a las 8P / 7C por Univision!


Relacionados:
Eduardo YáñezMayrín VillanuevaSergio Sendel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD