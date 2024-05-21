Golpe de Suerte: Conoce a los personajes de esta divertida telenovela protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva

Golpe de Suerte, la última novela del fallecido productor Nicandro Díaz, llega a las pantallas de Univision este 28 de mayo a las 8P /7C.

Esta producción nos sumergirá en un mundo donde el destino juega con las vidas de tres familias que ganan un jugoso premio en la lotería. A través de sus historias entrelazadas, los espectadores se adentrarán en un universo lleno de emociones, ambiciones y situaciones inesperadas.

PUBLICIDAD

En Golpe de Suerte la vida los personajes se entrelazarán de manera inesperada, cambiando sus destinos. Cada uno enfrentará desafíos que pondrán a prueba su fortaleza y su capacidad para encontrar la felicidad en medio del caos. Te presentamos a los actores y personajes que formarán parte de este melodrama.

Eduardo Yañez es Ignacio Pérez, un apasionado del futbol

Eduardo Yañez es Ignacio Pérez, un apasionado del futbol Imagen TelevisaUnivision



Nacho, empleado de una tienda de barrio, es un hombre atractivo, jovial y leal, cuya mayor felicidad radica en su amada familia.

Fanático del fútbol desde la cuna, su padre fue un jugador destacado del equipo Teporingos de Neza, lo que ha encendido en Ignacio un sueño incontenible: llevar a este club a la cima del fútbol profesional.

Mayrín Villanueva da vida a Guadalupe, la esposa devota

Mayrín Villanueva es Lupita, una esposa devota. Imagen TelevisaUnivision



Guadalupe es el pilar emocional de la familia Pérez. Es una mujer atractiva, trabajadora y de convicciones firmes, es una madre ejemplar dedicada a coser para contribuir a los gastos del hogar.

Guadalupe conoció a Ignacio en una fiesta de su pueblo natal, y su amor fue instantáneo.

Marjorie Sousa es Eva, la ambiciosa periodista

Marjorie Sousa es Eva, la ambiciosa periodista Imagen TelevisaUnivision



Eva tiene una personalidad cautivadora y peligrosa. Atractiva, sagaz y desenvuelta, Eva se gana rápidamente la confianza de Ignacio, quien le ofrece el puesto de jefa de prensa de su equipo.

Sin embargo, detrás de su fachada seductora, se esconde una mujer ambiciosa, manipuladora y chantajista, dispuesta a todo por alcanzar sus objetivos.

PUBLICIDAD

Sergio Sendel personifica a Dante Ferrer, un tramposo financiero

Sergio Sendel personifica a Dante Ferrer, un tramposo financiero Imagen TelevisaUnivision



Dante Ferrer es el antagonista perverso, sagaz y con un poder de convencimiento inigualable, este asesor financiero ha robado fortunas en el pasado y ahora está obsesionado con arrebatarle doscientos millones de pesos a la familia Pérez, los Uriarte y Miranda Ortiz.

Horacio Pancheri interpreta a Facundo, un atractivo futbolista

Horacio Pancheri interpreta a Facundo, un atractivo futbolista Imagen TelevisaUnivision



Horacio Pancheri encarna a Facundo, un delantero argentino cuya presencia en el campo es tan magnética como polémica.

Atractivo, varonil y carismático, este atleta también es vanidoso, insubordinado y mujeriego. Huyendo de un escándalo en su país natal, Facundo llega a México y firma un contrato con el equipo de Ignacio, pero su actitud de estrella pronto genera discrepancias con sus compañeros y el director técnico, Crispín.

José Elías Moreno es Crispín

José Elías Moreno es Crispín. Imagen TelevisaUnivision



José Elías Moreno da vida a Crispín, un hombre honesto, solidario e intuitivo, cuya vasta experiencia en el fútbol lo convierte en un valioso consejero.

Tras una tragedia que marcó su vida, Crispín encuentra en Ignacio y su familia un nuevo hogar emocional.

Fue elegido padrino de bautizo de los hijos de Ignacio, Crispín vuelca en ellos el amor que ha guardado en su corazón, convirtiéndose en un pilar fundamental para la familia Pérez.

Ana Bertha Espín da vida a Dora, la suegra manipuladora

Ana Bertha Espín da vida a Dora, la suegra manipuladora. Imagen TelevisaUnivision



Ana Bertha Espín interpreta a Dora, la madre de Guadalupe y la suegra más complicada que Ignacio podría imaginar.

PUBLICIDAD

Coqueta, vanidosa y orgullosa de haber sido esposa de un militar, Dora inventa una argucia para instalarse en la casa de su yerno después de enterarse de su suerte en el Melate. Sin embargo, su verdadera naturaleza pronto sale a relucir: quejumbrosa, necia, manipuladora y dramática, Dora no pierde oportunidad para menospreciar a Ignacio frente a sus nietos.

Eva Cedeño interpreta a Miranda Ortiz, la madre luchadora

Eva Cedeño interpreta a Miranda Ortiz, la madre luchadora Imagen TelevisaUnivision.



Eva Cedeño da vida a Miranda, una mujer bella, sensible e íntegra cuya pasión es la educación.

Madre soltera de Diego, su mayor tesoro, Miranda se esfuerza incansablemente para brindarle a su hijo una educación de calidad, a pesar de las deudas y las dificultades económicas que enfrenta.

Acogida en casa de su amigo César, Miranda se verá envuelta en una trama inesperada cuando el destino la cruce con Tadeo.

Gonzalo García Vivanco encarna a Tadeo, un rebelde de buen corazón

Gonzalo García Vivanco encarna a Tadeo, un rebelde de buen corazón Imagen Mezcalent



Gonzalo García Vivanco interpreta a Tadeo, un hombre de atractivo salvaje e intrépido, cuya infancia difícil lo endureció prematuramente.

Tadeo vivió en una casa hogar donde sufrió abusos, lo que lo llevó a involucrarse en actividades delictivas y a pasar varios años en prisión.

Tadeo ve una oportunidad de redención y de construir una vida mejor al lado de Miranda, con quien surgirá un profundo amor que deberá superar obstáculos inesperados.

Maya Mishalka es Constanza, la villana codiciosa

Maya Mishalka es Constanza, la villana codiciosa. Imagen Maya Mishalka es Constanza, la villana codiciosa.



Maya Mishalska interpreta a Constanza, la madrastra de Brenda y Tony Uriarte, dos de los afortunados ganadores del Melate.

PUBLICIDAD

Frívola y materialista, Constanza se casó con el señor Uriarte por interés , pero al enviudar y descubrir que su difunto esposo estaba en bancarrota, su carácter se amargó.

Cuando se entera de que sus hijastros han ganado la lotería, Constanza y su hija Sabrina harán lo imposible por robarles el premio, aliándose con el siniestro Dante Ferrer.

Ricardo Silva es César, el amigo leal

Ricardo Silva es César, el amigo leal.



Ricardo Silva da vida a César, un hombre culto, bondadoso y solvente económicamente, su negocio de antigüedades le permite llevar un estilo de vida acomodado.

César es gay y, después de perder a su pareja de 35 años, encuentra en Miranda y su hijo Diego una nueva familia.