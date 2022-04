Ana Patricia regresa a Enamorándonos: Karina Banda se despide para unirse ya a La Isla Enamorándonos

Además, habló de los duelos personales que necesitaba sanar y se dijo lista para retomar su carrera. "Cuando me llamaron nuevamente para tomar el camino de Enamorándonos por supuesto, esta es mi familia. Y con la misma emoción lo hago porque aquí he crecido de muchas maneras, porque aquí han venido mis hijos, me han visto brillar, y yo siento que todas las madres necesitamos admiración y respeto", señaló.