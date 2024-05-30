Ana Patricia y su esposo Luis celebran esta noche su 10º aniversario en Enamorándonos Recargado

Esta noche, Enamorándonos Recargado estará de manteles largos por una celebración muy especial de nuestra querida conductora Ana Patricia Gámez, quien junto a su esposo Luis Carlos Martínez cumple 10 años de feliz matrimonio. No te puedes perder lo que viene en este programa especial hoy a las 8P/7C por UNIMÁS.

El reality show dedicado al amor, que suma ya cinco temporadas en donde se han formado docenas de parejas, muchas de las cuales han llegado al altar en el programa y otras incluso ya dieron la bienvenida a su primer bebé, tiene preparada una velada cargada de romance y momentos mágicos.

"Tengo algo muy especial que compartir con ustedes, como siempre ustedes, quienes me siguen desde hace muchos años, siempre son parte importante de cada una de mis etapas", compartió la mexicana en un video en su cuenta de Instagram.

Ana Patricia, quien junto a Rafa Araneda ha ayudado a muchos enamorados, será en esta ocasión el centro del festejo con Luis, pues esta noche llegan a su décimo aniversario de bodas, por lo que la nostalgia no se hará esperar al recordar el momento en que la ganadora de Nuestra Belleza Latina llegó al altar.

"Estoy por cumplir 10 años de matrimonio con Luis, 10 años de haber formado un hermoso hogar, una bella familia, con dos hijos que son una bendición para nosotros", expresó la madre de los pequeños Giulietta y Gael.

"Es un momento muy especial y quiero que ustedes sean parte de esto porque en Enamorándonos esa es la finalidad, estamos en búsqueda del amor, del compromiso, ese compromiso que cada vez es más difícil, más complicado", contó la presentadora.

Ana Patricia hizo la atenta invitación a sus seguidores a formar parte de este importante momento, pues afirma: "Para mí, celebrar 10 años es todavía el comienzo de lo que es un largo camino y de muchas décadas más junto a mi pareja, mi esposo, mi hogar, mi familia, mis hijos".