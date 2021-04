Ana Patricia anuncia que dejará Enamorándonos y que hará una pausa en su carrera, así lo dijo ante las cámaras

"Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7, porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer, y yo quiero estar esos momentos con ellos”, compartió visiblemente conmovida.

Ana Patricia añadió que "esto no es un adiós, quizá es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano. Por ahora el ciclo se cierra en junio, cuando termina esta temporada de Enamorándonos , para que en una nueva temporada Rafa pueda continuar con una nueva compañera".

En medio de sus palabras de gratitud para las personas que han confiado en ella, le agradeció a Rafael Araneda por su presencia y cariño. "He tenido el mejor compañero de todos, el que me ha hecho aprender, el que me ha hecho crecer, y realmente sé que nuestra amistad va a seguir", señaló la conductora.