TV SHOWS
TV SHOWS
Enamorándonos

Enamorándonos: cuándo se estrena y dónde ver la sexta temporada

Enamorándonos estará de regreso este 19 de agosto y Ana Patricia y Rafael Araneda nos presentarán a nuevos amorosos que buscarán suerte en el amor. No te lo pierdas por UNIMÁS.

Entra ya a ViX y disfruta gratis los capítulos de Enamorándonos: La Isla.

Por:
Univision

Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda regresan tras unas merecidas vacaciones de verano para iniciar con la sexta temporada de Enamorándonos, el reality show dedicado al amor.

PUBLICIDAD

A partir de este lunes 19 de agosto a las 8P/7C, el programa conducido por uno de los dúos más queridos de la televisión vuelve a las pantallas de UNIMÁS y también estará disponible en ViX, donde podrás ver cómo amorosos y flechados buscan a su media naranja.

Enamorándonos: ¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada?

Más sobre Enamorándonos

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Rafa Araneda y Ana Patricia se despiden de Enamorándonos
8:44

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Rafa Araneda y Ana Patricia se despiden de Enamorándonos

Enamorándonos
Shalya recibe un mensaje de la mamá de Christian y revela que viajará a Puerto Rico con él
4:59

Shalya recibe un mensaje de la mamá de Christian y revela que viajará a Puerto Rico con él

Enamorándonos
¡La tercera es la vencida!: Nathaly y Eu formalizan su noviazgo con una promesa de amor
8:36

¡La tercera es la vencida!: Nathaly y Eu formalizan su noviazgo con una promesa de amor

Enamorándonos
Celebramos los más de mil episodios con los momentos más emotivos y divertidos en el show
2:24

Celebramos los más de mil episodios con los momentos más emotivos y divertidos en el show

Enamorándonos
Bodas, noviazgos y nuevos comienzos: Revive los momentos más especiales de Enamorándonos
4:35

Bodas, noviazgos y nuevos comienzos: Revive los momentos más especiales de Enamorándonos

Enamorándonos
Zachary y Jaime viven una aventura y derrochan felicidad en las alturas
6:22

Zachary y Jaime viven una aventura y derrochan felicidad en las alturas

Enamorándonos
Nathaly prepara un baile sorpresa para Eu y Rafa hace lo mismo con una de las 'Chicas Malas'
5:21

Nathaly prepara un baile sorpresa para Eu y Rafa hace lo mismo con una de las 'Chicas Malas'

Enamorándonos
Juan Pablo le entrega una promesa de amor a su flechada y le dedica romántica serenata
6:15

Juan Pablo le entrega una promesa de amor a su flechada y le dedica romántica serenata

Enamorándonos
GIGI se despide de la temporada con una puerta doble para Roberto y Michael
8:48

GIGI se despide de la temporada con una puerta doble para Roberto y Michael

Enamorándonos
La madre de Nathaly la hace cambiar de opinión y Eu lanza un mensaje de amor al borde del llanto
9:28

La madre de Nathaly la hace cambiar de opinión y Eu lanza un mensaje de amor al borde del llanto

Enamorándonos


En la temporada anterior Paula y Leonel se casaron en el programa y ahora los enamorados han anunciado que la familia va a crecer ya que están esperando a su primer bebé. Pero ellos no son los únicos que están embarazados, Marllenys y Guillermo; Carolina y Jonathan y Karen; y Neville también tendrán a su primer bebé durante esta nueva temporada.

Por su parte, también podríamos enterarnos si el romance entre Jheremy y Morena; Melany y Wilson; Azalea y Angel; Krystal y José; Almarie y Ben; Andrea y Nelson y Esdras y Katherin continúa.

Enamoránodos: ¿Regresarán al palco?


El palco estará lleno de amorosos buscando su oportunidad y encontrar la pareja ideal. Sin embargo, ¿será que Laysha, Emanuel, Marllon, Franchesca, Elizabeth, Melanye regresen para intentar iniciar un nuevo romance?

Enamorándonos: ¿Qué nos dejó la quinta temporada?

Recordamos a esos amorosos que aunque derrochaban amor en un principio, nos rompieron el corazón con la noticia de su separación. Desde Laysha y Andrés, hasta Melany y Roberto, damos un repaso por los tristes momentos que nadie veía venir.


La quieta temporada estuvo llena de segundas oportunidades y nuevos romances que nacieron en cada puerta. Aunque algunos de los amorosos decidieron darse un nuevo chance en el amor, otros nos ilusionaron con ese flechazo a primera vista. Revivimos el top de relaciones que nacieron en el show.


Enamorándonos se llenó de amor cuando Marllenys, Carolina y Karen se hicieron presentes junto a los hombres de su vida, para compartir la noticia de que pronto se convertirán en padres. Además, algunos de ellos decidieron revelar si estaban esperando niño o niña.

Relacionados:
EnamorándonosAna Patricia GámezRafael AranedaUNIMÁS

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD