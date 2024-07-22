Enamorándonos: cuándo se estrena y dónde ver la sexta temporada
Enamorándonos estará de regreso este 19 de agosto y Ana Patricia y Rafael Araneda nos presentarán a nuevos amorosos que buscarán suerte en el amor. No te lo pierdas por UNIMÁS.
Entra ya a ViX y disfruta gratis los capítulos de Enamorándonos: La Isla.
Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda regresan tras unas merecidas vacaciones de verano para iniciar con la sexta temporada de Enamorándonos, el reality show dedicado al amor.
A partir de este lunes 19 de agosto a las 8P/7C, el programa conducido por uno de los dúos más queridos de la televisión vuelve a las pantallas de UNIMÁS y también estará disponible en ViX, donde podrás ver cómo amorosos y flechados buscan a su media naranja.
Enamorándonos: ¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada?
En la temporada anterior Paula y Leonel se casaron en el programa y ahora los enamorados han anunciado que la familia va a crecer ya que están esperando a su primer bebé. Pero ellos no son los únicos que están embarazados, Marllenys y Guillermo; Carolina y Jonathan y Karen; y Neville también tendrán a su primer bebé durante esta nueva temporada.
Por su parte, también podríamos enterarnos si el romance entre Jheremy y Morena; Melany y Wilson; Azalea y Angel; Krystal y José; Almarie y Ben; Andrea y Nelson y Esdras y Katherin continúa.
Enamoránodos: ¿Regresarán al palco?
El palco estará lleno de amorosos buscando su oportunidad y encontrar la pareja ideal. Sin embargo, ¿será que Laysha, Emanuel, Marllon, Franchesca, Elizabeth, Melanye regresen para intentar iniciar un nuevo romance?
Enamorándonos: ¿Qué nos dejó la quinta temporada?
Recordamos a esos amorosos que aunque derrochaban amor en un principio, nos rompieron el corazón con la noticia de su separación. Desde Laysha y Andrés, hasta Melany y Roberto, damos un repaso por los tristes momentos que nadie veía venir.
La quieta temporada estuvo llena de segundas oportunidades y nuevos romances que nacieron en cada puerta. Aunque algunos de los amorosos decidieron darse un nuevo chance en el amor, otros nos ilusionaron con ese flechazo a primera vista. Revivimos el top de relaciones que nacieron en el show.
Enamorándonos se llenó de amor cuando Marllenys, Carolina y Karen se hicieron presentes junto a los hombres de su vida, para compartir la noticia de que pronto se convertirán en padres. Además, algunos de ellos decidieron revelar si estaban esperando niño o niña.