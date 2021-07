"Esta casa la respetas": la petición de Pablo Montero al novio de su ex por la que no puede ver a sus hijas

El intérprete aclaró que no existe tal orden de restricción en su contra y que, de acuerdo a lo ordenado por la ley, él puede estar con las niñas dos fines de semana al mes, cosa que no se ha cumplido. " Lo único que tiene es una medida precautoria, donde el ministerio público pide no haga actos de molestia, lo cual está lejos de una orden de restricción", explicó el cantante, quien ha expresado que su ex está violando la ley.