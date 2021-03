Colate asegura que Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, tendrá problemas emocionales de por vida

El exesposo de Paulina Rubio previamente había hablado contra De Sousa en su programa Los Lengüilargos, donde afirmó que era una "mala madre" y "una mala persona" por no dejar que Julián Gil viera a su hijo y ahora platicó con nuestra reportera sobre por qué el tema de esta pareja, cuya pelea comenzó en 2017, lo afectó tanto.

Cargando Video... Raúl sigue preguntándose cómo un juez pudo decidir que Julián Gil perdiera todo derecho sobre su hijo Matías



"A mí no me parece bien si estamos hablando de un asunto como madre, y es un asunto que hemos vivido, a mí no me parece bien, evidentemente, que impida a su hijo ver a su padre", afirmó el español tras recordar el momento en su show en el que tuvo un "calentón" (se enojó) al escuchar varios halagos hacia Marjorie de Sousa y no dudó en expresar su opinión.

"Hemos visto que (Julián Gil) es un padre que ha hecho todo lo posible, que ha estado ahí, que ha ido a ese sitio de centro de convivencia. O sea, el niño tiene un padre y una madre y los dos tienen los mismos derechos, y sobre todo son los derechos del niño. Entonces una madre no tiene por qué decidir: 'No quiero que veas a tu padre'", declaró el empresario sobre la pareja que podría volver a encontrarse en los estudios de grabación.

Colate, quien enfrenta su propia batalla en la corte por la custodia y manutención del hijo que concibió con la 'Chica Dorada', afirmó que no conoce a Marjorie de Sousa en persona, pero sostiene su opinión sobre el hecho de que no ha permitido que Julián Gil tenga contacto con su hijo.

Cargando Video... Impactantes declaraciones de Jerry Bazúa acusando a Paulina Rubio de golpearlo (ante un juez y apoyando a Colate)



"Yo no sé cómo es ella como madre en sí, pero lo que está haciendo con su hijo con respecto a su padre sí creo que es algo de mala madre", puntualizó Vallejo-Nájera, quien aseguró que esto podría causar un grave daño al pequeño, cuyo padre ha afirmado que no pierde la esperanza de volver a estar con él y contarle su versión de la historia.

Las consecuencias emocionales que podría tener Matías

Colate explicó a Tanya Charry que una gran parte de la formación emocional de los niños ocurre en sus seis primeros años de vida y señaló la enorme influencia que tanto la madre como el padre tienen en ese aspecto del desarrollo del pequeño, que en el caso de Matías quedaría incompleta a falta de su papá, no obstante que el pequeño ya convive con el novio de su mamá.

"Este niño tiene la suerte de tener un padre y una madre que lo adoran y que quieren darle lo mejor, y eso es lo que va creando su capacidad emocional. Entonces, si le quitas a su padre, ya le estás quitando el 50 por ciento de algo superimportante", dijo Colate.

Cargando galería

" El niño va a tener problemas emocionales de por vida por este asunto, aunque ahora mismo no lo refleje, no se dé cuenta y no conoce prácticamente a su figura paterna", dijo el conductor de Los Lengüilargos, quien afirmó que si viera cara a cara a Majorie de Sousa le recomendaría ser una buena madre.

El español recordó cuando la pareja asistía al centro de convivencia para que Julián pudiera convivir con su hijo y la exposición que el pequeño tuvo ante los medios a tan corta edad. "Rodeado de prensa, con gente que no era ni de su familia, un niño tan pequeño... Todas esas cosas, aunque creas que el niño no se entera, eso lo absorbe y le afecta emocionalmente, y el día de mañana todo eso florece", afirmó Vallejo-Nájera.

Sobre su caso personal, el presentador aseguró que él nunca ha querido separar a su hijo de su madre. "Por suerte sí disfruto de mi hijo, hemos tenido algunas dificultades, como sabeis, pero nunca, nunca, he pedido la custodia y nunca se me ha pasado ni por la cabeza quitarle la custodia a la madre de mi hijo, porque no le quiero hacer eso a mi hijo", finalizó.