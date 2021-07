Andrea Meza, Miss Universo 2020, cuenta cómo salió adelante ante las polémicas surgidas tras su coronación

"He podido combinar tanto mi vida personal como la laboral de una manera muy fructífera, él no vive en Nueva York, me visita de vez en cuando, es una relación mitad a distancia y mitad en persona, pero la confianza que existe es la base para que todas las cosas puedan funcionar", detalló la Miss Universo 2020, quien en los próximos días también planea un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.