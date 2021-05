Miss Perú se comporta “como una reina” al defender del ciberacoso a la Miss Universo Andrea Meza

El triunfo de Andrea Meza en Miss Universo ha generado controversia en las redes sociales luego de que algunos internautas alegaran que la mexicana no merecía el reinado y que, en cambio, Janick Maceta, Miss Perú , debió ser coronada en el certamen de belleza celebrado el pasado domingo 16 de mayo. Tras las severas críticas en contra de Meza , la representante de Perú la defendió de forma contundente en las plataformas digitales.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyan, entonces paren el bullying”, escribió Miss Perú.