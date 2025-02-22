El Extraño Retorno de Diana Salazar: este domingo vive el estreno de la nueva temporada por Univision

Video Diana recuerda la pena y decepción que vivió como Leonor

Este domingo 23 de febrero se estrena la nueva temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar a las 8P/ 7C por Univision. Protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, la historia regresa con más interrogantes por resolverse y con el drama al cien.

¿Diana y Mario recuperarán su amor en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Aunque parecía que estaban construyendo una relación fuerte ante su enigmática conexión y sus apasionados besos, Diana (Angelique Boyer) decidió ponerle punto final a su romance con Mario (Sebastián Rulli). El detonante fue un duro pleito que el investigador sostuvo con Joaquín.

Video Diana y Mario se dan un apasionado primer beso



Decepcionada del científico por meterse en las decisiones de su vida, la doctora prefirió decirle adiós sin llegar a entender el porqué del poderoso vínculo. Además, su rival profesional y personal, Irene (Cassandra Sánchez Navarro), está decidida a conquistar el corazón de Mario.

¿Diana y Mario podrán recuperar su historia de amor? ¿Sus rivales lograrán mantenerlos alejados?

¿Leonor y Eduardo podrán estar juntos en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Separados por un complot maquinado desde las más altas esferas políticas para que una trama de corrupción no fuera denunciada, el amor de Leonor y Eduardo fue la principal presa.

Video Diana vive un evento sobrenatural ligado a su papá y niñez



El romance llegó a oídos del padre de la joven, quien provocó que Eduardo de Carvajal fuera arrestado y conducido a un frío calabozo. Cuando el enviado del rey Felipe IV estaba por ser ejecutado, una extraña fuerza evitó el crimen.

La dueña de esa energía era Leonor, quien con unos ojos encendidos de furia impidió que su amado fuera ultimado. ¿Tanto Leonor como Eduardo podrán hacer frente a las barreras contra su amor?

¿Joaquín podrá retener a Diana en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Convertido en el psicólogo de Diana, Joaquín (Arap Bethke) se ganó la confianza de la doctora gracias a su apoyo para darle respuesta a las extrañas pesadillas donde se ve a sí misma en otra vida.

Obsesionado con ella, Joaquín se llevó una fuerte decepción al descubrir a Diana y Mario besándose apasionadamente. Sin embargo, la ruptura de la pareja le dio esperanza a su amor.

Video Diana queda atrapada por un hipnotizante cuadro



En medio de una novedosa técnica de hipnosis la mente de Diana viajó a su vida pasada para descubrirse salvando la vida de Eduardo. Asombrada por sus visiones, ella estuvo en peligro de ahogarse, pero Joaquín apareció para calmarle y encender una inesperada llama de la pasión.

¿Joaquín podrá retener a Diana ahora que está alejada de Mario?

¿Leonor mantendrá su compromiso con Lucas en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Después de evitar que Eduardo de Carvajal fuera asesinado, Leonor regresó a casa para presentarse por primera vez con el conde Lucas de Treviño, su prometido. ¿Podrá eludir su compromiso para vivir su romance con Eduardo.