El Extraño Retorno de Diana Salazar: este domingo vive el final de temporada con toda su intensidad

Este domingo 9 de febrero es el final de temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar. Con Angelique Boyer y Sebastián Rulli como protagonistas, la historia se encuentra en un punto determinante donde el misterio, la pasión y el amor van de la mano.

¿Qué pasará con Diana y Mario en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Desde que Diana (Angelique Boyer) y Mario (Sebastián Rulli) se vieron por primera vez el misterio y lo paranormal se hicieron habituales en su día a día. Aquella noche en que se cruzaron en una galería de arte sus miradas reconocieron un amor del pasado sin poder encontrar una explicación.

Aunque en un inicio la doctora se mostró distante y molesta con la presencia del genetista por el ensayo clínico que estaba por practicar en su búsqueda por encontrar una cura para el cáncer, el tiempo la hizo darse cuenta de su bondad y de la enigmática y poderosa conexión entre ambos.

Después de imaginar que se besaba apasionadamente con Mario, Diana ha vivido con él una pasión desconcertante y que parece atada a una eternidad. ¿Su historia de amor perdurará? ¿Ambos sabrán el porqué de su ardiente vínculo?

¿Diana encontrará las respuestas que tanto busca en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Angustiada por los constantes y misteriosos sueños que la acompañan donde se vio a sí misma en una vida anterior, Diana decidió buscar respuestas por cielo, mar y tierra. Además de acudir a terapia psicológica con Joaquín, la doctora también fue tras las huellas de su padre.

Enfrentada a lo inexplicable, Diana se encontró cara a cara con él en el reflejo de un cristal que terminó por quebrarse frente a sus ojos. Desorientada y llena de incertidumbre, Malena le propuso visitar la tumba de su papá para hallar respuestas y cerrar el ciclo.

Sin embargo, solo lo haría en una vieja mina llamada ‘El Paraíso’, donde el fantasma de su padre le advirtió que debería tener cuidado con la gente que la rodea, pues no todas eran de fiar. También una enigmática pintura de siglos pasados titulada 'La virgen del candil' la tiene atrapada y llena de preguntas.

¿Diana podrá resolver los misterios de su vida? ¿Sus regresiones tendrán un final?

¿Joaquín e Irene se darán por vencidos en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Como psicólogo de Diana, Joaquín (Arap Bethke) comenzó a rebasar los límites profesionales y se obsesionó con ella. Ilusionado con amarla recibió un duro golpe al corazón cuando la vio besándose apasionadamente con Mario.

Por su parte, Irene (Cassandra Sánchez Navarro) también vio nacer en su corazón una ilusión de amor por Mario, pero ha ido perdiendo la esperanza de estar con él.

¿Tanto Joaquín como Irene se darán por vencidos o encontrarán el impulso para luchar por Diana y Mario?

¿El amor de Leonor y Eduardo sobrevivirá?



Enviado por el rey Felipe IV a la Nueva España para investigar un caso de corrupción en las altas esferas políticas, Eduardo de Carvajal quedó atrapado por Leonor de Santiago al verla por primera vez. Pese a estar comprometida con Lucas de Treviño, ella correspondió el sentimiento.

Así, ambos se han entregado a un amor secreto y prohibido que pudiera traerles consecuencias irreparables.