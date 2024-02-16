El Amor No Tiene Receta: Altair Jarabo es la seductora y maquiavélica Ginebra en la nueva novela de Univision

Video El amor no tiene receta - Trailer

El 26 de febrero, Univision estrena la novela El Amor no Tiene Receta, melodrama producido por Juan Osorio que cautivará a los espectadores con una historia llena de pasión, intriga, suspenso y un amor inolvidable.

Este drama cuenta con un elenco de talentosos actores encabezado por Claudia Martin y Daniel Elbittar, en los papeles protagónicos.

Altair Jarabo es Ginebra en El Amor No Tiene Receta

Altair Jarabo es Ginebra en El Amor No Tiene Receta. Imagen TelevisaUnivision



Ginebra Nicoliti es una mujer bella pero inhumana. Es capaz de lo inimaginable con tal de conseguir lo que desea. Su avaricia la ha convertido en una 'viuda negra'.

Por primera vez, se embaraza de un millonario, pero su hija nace muerta, y manda a robar a una niña que hará pasar como suya para que sus planes no se vengan abajo.

Una vez conseguido su objetivo, sin remordimiento abandonará a la pequeña. Su próxima víctima será Esteban Villa de Cortés (Daniel Elbittar) y hará hasta lo imposible para casarse con él, pero primero debe eliminar de su camino a Paz Roble.

De qué trata la nueva novela de Juan Osorio, 'El Amor No Tiene Receta'

El Amor No Tiene Receta narra la historia de Paz Roble, interpretada por Claudia Martin, una mujer bondadosa, trabajadora y honesta a quien su esposo Fermín, interpretado por Hugo Catalán, le arrebata a su hija recién nacida.

Fermín tiene una deuda con unos prestamistas y para saldarla decide vender a su hija a Mauro Nicoliti, personaje interpretado por Tiago Correa.

Este plan es orquestado por Ginebra, interpretada por Altair Jarabo, quien perdió a su hija en el parto y hará todo lo posible para sustituirla y quedarse con la fortuna de su esposo.

Por otro lado, Esteban Villa de Cortés pierde a su esposa y se queda viudo con tres hijos.

Elvira Moncada, interpretada por Azela Robinson, suegra de Esteban, lo responsabiliza por la muerte de su hija. A medida que la trama avanza, Esteban y Paz se conocen en el barrio donde ella vive con su familia. La química y el gran entendimiento entre ellos hace inevitable que se enamoren.

¿

Qué actores participan en El Amor No Tiene Receta?



El Amor No tiene Receta cuenta con un elenco de destacados actores que darán vida a los personajes de esta apasionante historia.

Además de Claudia Martin y Daniel Elbittar, participan Nicola Porcella, Coco Máxima, Beatriz Moreno, Juan Carlos Barreto, Harry Geithner, Luz Ramos, Raúl Coronado, Liz Gallardo, Jesús Moré y Mauricio Pimentel, entre otros.