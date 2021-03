Chef Yisus revela la petición que le hizo su madre poco antes de morir y tiene que ver con Mira Quién Baila

En la charla con Raúl González, habló de la ilusión que tenía su mamá de verlo bailar en la novena temporada del reality show de baile, la cual se estrena este domingo 14 de marzo, y en la que estará representando a Despierta América. Por ello, está firme en dar lo mejor de sí para poder dedicarle el triunfo a doña Gloria Sánchez, quien falleció el pasado sábado 6 de marzo. El también empresario venezolano compartió que en uno de los últimos mensajes de texto que le envió, lo comprometió a destacar en la competencia: “ Me pidió que me concentrara en lo mío, que me quería ver bailar y que ganara”.