"Hicimos un gran equipo vieja": muere la madre del chef Yisus de Despierta América

Así lo describió este domingo 7 de marzo el chef Yisus en sus redes sociales, donde dedicó un mensaje a corazón abierto de despedida a la mujer de su vida. "Hicimos un gran equipo vieja. Tú no manejabas, pero yo sí; tú cocinabas grasoso y yo sano; tú llorabas y yo reía; tú caminabas y yo corría, no las ganamos todas, pero al final fuimos campeones".

En 2017, doña Gloria Sánchez fue diagnosticada con cáncer de páncreas y le retiraron 70 por ciento del órgano. Yisus compartió el ejemplo que su madre le estaba dando a la familia al no dejarse derrumbar: "Dar todo y agotar las alternativas, tocar todas las puertas antes de sentarte […] Mi madre lo ha dado todo por nosotros, sobre todo por mí que soy el menor. Se vino a este país ya en avanzada edad, sin saber el idioma a 'echarle pierna', a trabajar en lo que consiguiera, sin manejar, abriendo otras puertas o sea es una guerrera incansable", declaró al diario La Opinión.



El pasado 31 de enero, el chef Yisus hizo la última publicación con su madre en Instagram. Compartió algunas fotografías mientras buscaban fresas: "No creas que no nos damos cuenta de todas las batallas que has librado por nosotros. Y aunque te dejen un par de rasguños, tu sonrisa al final sigue siendo la misma. ¡Te amo madre!", fue el emotivo mensaje que escribió.