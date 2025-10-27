TV SHOWS
TV SHOWS
contrato de corazones tu y yo
contrato de corazones tu y yo

Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Te contamos un poco de lo que pasó en el capítulo 2 de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Univision picture
Por:Univision
Video Disfruta el primer avance de 'Contrato de Corazones Tú y Yo', la nueva serie de Unimás

Feri está metida en un problemón por andar de mentirosa ante sus compañeros: Sebastián sabe la verdad y podría utilizarlo a su favor en el segundo capítulos de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’.

¿Qué pasó en el capítulo 2 de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?

PUBLICIDAD

Más sobre Contrato de Corazones, Tú y Yo

Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’
2 mins

Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
2 mins

Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS
2 mins

'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS

Contrato de Corazones Tú y Yo

Comienza un nuevo día en la escuela: Sebastián explota de coraje al ver que su locker está lleno de flores y mensajes por el aniversario de la muerte de su mamá.

Feri llega camuflajeada a la escuela
Feri llega camuflajeada a la escuela
Imagen TelevisaUnivision


Además, Feri llega completamente disfrazada e irreconocible para que nadie la vea, pero Mateo la ve, la cuestiona por el look y por su ‘romance’ con Sebastián.

Mateo la invita a salir para su sorpresa y ella acepta tener una cita con él. En su salida por un café, Feri tiene un enfrentamiento con un cliente del lugar que se pone pesado con el empleado del local y, además, no puede negar que la pasó muy bien con Mateo.

Feri y Mateo salen a tomar un cafecito
Feri y Mateo salen a tomar un cafecito
Imagen TelevisaUnivision


Las cosas se le complican a Feri pues trata de todos los medios de convencer a Sebastián de quedarse callado, solo que ocurre un pequeñito problema: él acepta con la condición que finja ser su novia.

¿Aceptará Feri? ¿Seguirá con la mentira? Tienes que verlo de lunes a viernes a las 5P/4C por UNIMÁS.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD