Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Video Disfruta el primer avance de 'Contrato de Corazones Tú y Yo', la nueva serie de Unimás

Feri está metida en un problemón por andar de mentirosa ante sus compañeros: Sebastián sabe la verdad y podría utilizarlo a su favor en el segundo capítulos de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’.

¿Qué pasó en el capítulo 2 de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?

PUBLICIDAD

Comienza un nuevo día en la escuela: Sebastián explota de coraje al ver que su locker está lleno de flores y mensajes por el aniversario de la muerte de su mamá.

Feri llega camuflajeada a la escuela Imagen TelevisaUnivision



Además, Feri llega completamente disfrazada e irreconocible para que nadie la vea, pero Mateo la ve, la cuestiona por el look y por su ‘romance’ con Sebastián.

Mateo la invita a salir para su sorpresa y ella acepta tener una cita con él. En su salida por un café, Feri tiene un enfrentamiento con un cliente del lugar que se pone pesado con el empleado del local y, además, no puede negar que la pasó muy bien con Mateo.

Feri y Mateo salen a tomar un cafecito Imagen TelevisaUnivision



Las cosas se le complican a Feri pues trata de todos los medios de convencer a Sebastián de quedarse callado, solo que ocurre un pequeñito problema: él acepta con la condición que finja ser su novia.