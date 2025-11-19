TV SHOWS
TV SHOWS
contrato de corazones tu y yo
Contrato de Corazones, Tú y Yo

'Contrato de Corazones, Tú y Yo' llega a su gran final: ¿cuándo verlo por UNIMÁS?

La historia que conquistó al público llega a su episodio final y aquí te decimos cuándo y a qué hora verlo

Univision picture
Por:Univision
Video Fery abandona sus sueños, pero sus amigos y familia no se lo permiten

Feri logró cautivar a los televidentes con sus aventuras escolares, su sueño de ser una gran diseñadora y el amor que encontró al lado de Sebastián en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’.

Tras un mes de transmisiones, la divertida serie llegará a su final con un impactante capítulo que aquí te decimos cuándo ver para que no pierdas detalle.

PUBLICIDAD

Más sobre Contrato de Corazones, Tú y Yo

Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, ¿y el pacto?
1 mins

Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, ¿y el pacto?

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri y Sebastián hacen un pacto de no enamorarse en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’
1 mins

Feri y Sebastián hacen un pacto de no enamorarse en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Contrato de Corazones Tú y Yo
Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
1 mins

Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’
2 mins

Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
2 mins

Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS
2 mins

'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS

Contrato de Corazones Tú y Yo

¿Cuándo termina ‘Contrato de Corazones’?

‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ concluirá este próximo jueves 20 de noviembre a las 4P/5C por UNIMÁS.

Contrato de Corazones, Tú y Yo
Contrato de Corazones, Tú y Yo
Imagen TelevisaUnivision

Protagonizada por Farah Justiniani, Pedro Baldo y Tristán Maze y respaldada por un elenco de primera, esta producción se convirtió en una de las producciones más queridas del último trimestre del 2025.

No te pierdas los últimos capítulos de esta gran historia y descubre si Feri podrá lograr su sueño o deberá enfocarse en ayudar a su familia.

Entra al sitio oficial de ‘Contrato de Corazones’ para ver los últimos episodios de esta gran producción.

Relacionados:
Contrato de Corazones, Tú y Yo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX