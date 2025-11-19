'Contrato de Corazones, Tú y Yo' llega a su gran final: ¿cuándo verlo por UNIMÁS?

Video Fery abandona sus sueños, pero sus amigos y familia no se lo permiten

Feri logró cautivar a los televidentes con sus aventuras escolares, su sueño de ser una gran diseñadora y el amor que encontró al lado de Sebastián en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’.

Tras un mes de transmisiones, la divertida serie llegará a su final con un impactante capítulo que aquí te decimos cuándo ver para que no pierdas detalle.

¿Cuándo termina ‘Contrato de Corazones’?

‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ concluirá este próximo jueves 20 de noviembre a las 4P/5C por UNIMÁS.

Contrato de Corazones, Tú y Yo Imagen TelevisaUnivision

Protagonizada por Farah Justiniani, Pedro Baldo y Tristán Maze y respaldada por un elenco de primera, esta producción se convirtió en una de las producciones más queridas del último trimestre del 2025.

No te pierdas los últimos capítulos de esta gran historia y descubre si Feri podrá lograr su sueño o deberá enfocarse en ayudar a su familia.