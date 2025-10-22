'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS

Video Disfruta el primer avance de 'Contrato de Corazones Tú y Yo', la nueva serie de Unimás

La producción de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo’ presentó hoy su nueva serie original que está a punto de conquistar a los fans del romance y las historias inspiradas en la cultura coreana. Con un elenco juvenil, una trama moderna y una estética llena de color, esta producción busca ofrecer una propuesta fresca dentro de la televisión mundial.

‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’: Una historia de amor y superación inspirada en los K-Dramas

Esta historia sigue la vida de Fery, una joven apasionada por el K-Pop que, tiene el sueño de estudiar diseño de modas en Corea del Sur. Sin embargo, para conseguirlo, antes tiene que pasar por diversas pruebas, entre ellas, un contrato amoroso que pondrá al límite sus sentimientos y su visión del amor verdadero. La serie combina los elementos clásicos del melodrama con la estética y la sensibilidad de los dramas coreanos, ofreciendo una historia romántica única.

Durante la presentación, los productores Carlos y Eduardo Murguía compartieron que esta serie nace de la fascinación por el fenómeno K-Drama que ha conquistado al público latinoamericano:

“Esta serie se inspiró debido al éxito de productos de K-Drama en recientes años. Nosotros ya habíamos tenido inquietud de hacer algunos ejercicios y contenido parecido o cercano a esto. Entonces en el momento que decidieron que iban a regresar a hacer ficción y sobre todo producciones originales derivadas de este formato, pues fue un gran reto y una oportunidad importante de poder ensamblar a un equipo de tanta gente que realmente consume este contenido".

Contrato de Corazones, Tú y Yo por Univision Imagen TelevisaUnivision



Los productores también destacaron que, aunque la historia se centra en una protagonista ligada al universo del K-Pop, el corazón del proyecto sigue siendo un melodrama clásico:

“Desde el equipo de escritura que ve esto todo el tiempo, lo saben escribir y lo han hecho. El producto es algo muy interesante para nosotros, porque aunque es un melodrama tradicional, todos los elementos gráficos y temáticos alrededor de la historia principal de la protagonista Fery, su mundo y su vida es el K-Pop, pero sigue siendo un melodrama tradicional”.

¿Cuándo y a qué hora es el estreno de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?

Disfruta del gran estreno de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ que es protagonizada por Farah Justiniani, Tristán Maze, Pedro Baldo, Ariadna Jardón, así como un gran elenco como: Roberto Tello, Samia, Pepe Olivares, Susy Lú y muchos más.