Feri y Sebastián hacen un pacto de no enamorarse en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Video Sebastián se cansa de que siempre le recuerden la muerte de su madre

Feri queda impactada con el chantaje de Sebastián y acepta, pero está decidida a atormentarlo en la escuela cueste lo que cueste.

Un contrato de no amor podría ser la solución a sus problemas, ¿lo llevarán a cabo? Descúbrelo en ' Contrato de Corazones, Tú Yo'.

Feri cuestiona a Sebastián por querer ser su novio. Imagen TelevisaUnivision

¿Qué pasó en el capítulo 3 de ‘Contrato de Corazones’?

PUBLICIDAD

Feri no quiere ser novia de Sebastián porque siente que traiciona a su ídolo coreano y, al final, decide no aceptar pues ni lo conoce bien.

María, hermana de Feri, recibe una oferta de trabajo, pero ella no quiere aceptar pues cree que lo mejor es quedarse a ayudar a sus papás en la tienda.

Sebastián pasa por Feri para ir a la escuela y ambos entran agarrados de la mano dejando a todos impactados, especialmente a Mateo, quien no puede creer lo que está pasando.

Lo que Sebastián no imagina es que Feri le tiene preparada una sorpresa: acoso total, besos y arrumacos a cada ratos, gigantes regalos, apodos ñoños y hasta su foto impregnada en una playera.

Él se cansa y ella aprovecha para reclamarle por el chantaje y lo deja solo. Él termina pidiéndole perdón; ambos abren su corazón al revelar los problemas que tiene cada uno con su mamá.

Feri cuestiona a Sebastián sobre su tremendo chantaje. Imagen TelevisaUnivision



Al final ambos llegan a un acuerdo y continúan su plan de ser novios, pero con un contrato con específicos puntos: “No nos podemos enamorar el uno del otro”.

Sebastián y Feri sellan su trato a manos. Imagen TelevisaUnivision

Ambos cierran el pacto y deciden fingir en la escuela, pero Mateo no está feliz y los enfrenta.