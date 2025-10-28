TV SHOWS
TV SHOWS
contrato de corazones tu y yo
contrato de corazones tu y yo

Feri y Sebastián hacen un pacto de no enamorarse en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

¿Te perdiste el capítulo tres de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'? Despreocúpate que aquí te contamos todo

Univision picture
Por:Univision
Video Sebastián se cansa de que siempre le recuerden la muerte de su madre

Feri queda impactada con el chantaje de Sebastián y acepta, pero está decidida a atormentarlo en la escuela cueste lo que cueste.

Un contrato de no amor podría ser la solución a sus problemas, ¿lo llevarán a cabo? Descúbrelo en ' Contrato de Corazones, Tú Yo'.

Feri cuestiona a Sebastián por querer ser su novio.
Feri cuestiona a Sebastián por querer ser su novio.
Imagen TelevisaUnivision

¿Qué pasó en el capítulo 3 de ‘Contrato de Corazones’?

PUBLICIDAD

Más sobre Contrato de Corazones, Tú y Yo

Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
1 mins

Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’
2 mins

Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
2 mins

Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS
2 mins

'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS

Contrato de Corazones Tú y Yo

Feri no quiere ser novia de Sebastián porque siente que traiciona a su ídolo coreano y, al final, decide no aceptar pues ni lo conoce bien.

María, hermana de Feri, recibe una oferta de trabajo, pero ella no quiere aceptar pues cree que lo mejor es quedarse a ayudar a sus papás en la tienda.

Sebastián pasa por Feri para ir a la escuela y ambos entran agarrados de la mano dejando a todos impactados, especialmente a Mateo, quien no puede creer lo que está pasando.

Lo que Sebastián no imagina es que Feri le tiene preparada una sorpresa: acoso total, besos y arrumacos a cada ratos, gigantes regalos, apodos ñoños y hasta su foto impregnada en una playera.

Él se cansa y ella aprovecha para reclamarle por el chantaje y lo deja solo. Él termina pidiéndole perdón; ambos abren su corazón al revelar los problemas que tiene cada uno con su mamá.

Feri cuestiona a Sebastián sobre su tremendo chantaje.
Feri cuestiona a Sebastián sobre su tremendo chantaje.
Imagen TelevisaUnivision


Al final ambos llegan a un acuerdo y continúan su plan de ser novios, pero con un contrato con específicos puntos: “No nos podemos enamorar el uno del otro”.

Sebastián y Feri sellan su trato a manos.
Sebastián y Feri sellan su trato a manos.
Imagen TelevisaUnivision

Ambos cierran el pacto y deciden fingir en la escuela, pero Mateo no está feliz y los enfrenta.

Disfruta ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ de lunes a viernes a las 5P/4C por UNIMÁS.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX