Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Video Disfruta el primer avance de 'Contrato de Corazones Tú y Yo', la nueva serie de Unimás

‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, la nueva serie de UNIMAS, se estrenará este lunes 27 de octubre en punto de las 5P/4C con dos divertidos capítulos que te encantarán por su divertida historia y grandes actuaciones.

Antes de que te sumerjas en esta producción de lunes a viernes, aquí te contamos un poco de los tres personajes principales de esta historia.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los protagonistas de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?

Feri, de Contrato de Corazones, Tú y Yo Imagen TelevisaUnivision



Farah Justiniani es Feri

Chica linda y carismática con un alto sentido de la moda a pesar de su origen humilde. Su sueño es ser diseñadora de modas en Corea del Sur. Para lograrlo tiene que entrar al programa de intercambio del Colegio Monte Blanco por lo cual hará hasta lo imposible por permanecer en esta escuela, incluso negar a su familia. Esconderá su identidad cueste lo que cueste.



Tristán Maze es Sebastián

Joven misterioso que se ha aislado de todos en la escuela. Lo tachan de rudo y antisocial pero detrás de su fría personalidad guarda un secreto terrible: Se siente culpable por la muerte de su madre. Él descubre el secreto de Feri y hace que ella firme un contrato donde fingen ser novios para que todas las chicas interesadas del colegio lo dejen en paz.

Mateo, de Contrato de Corazones, Tú y Yo



Pedro Baldo es Mateo

El rey de la escuela, capitán del equipo de basquetbol y orgullo de la misma. Él y Sebastián solían ser mejores amigos hasta que ambos se pelearon por una amiga de la infancia: Renata. Se interesa por Feri en cuanto ella ingresa a la escuela y cuando Sebastián comienza a salir con ella hará todo lo que esté en su poder para separarlos.

Además de los tres protagonistas, la serie cuenta con las actuaciones de Samia, Roberto Tello, Italivi Orozco, Christian Annocceto, Manuel Corta, Luis Orozco, Jorge Gallegos, Sussy Lu, Haydeé Navarra, Eduardo Reza, Claudia Silva, Pepe Olivares, Jonathan Kuri, Eva Daniela, Yuriki Londoño, Majo Pérez, Silvia Mendoza, Alan Alarcón, David Anguiano, Amaya Blas, Ivanna González, Juan Carlos Casasola y Beto Rojas, entre otros.