Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, ¿y el pacto?
En 'Contrato de Corazones, Tú y Yo', Sebastián y Feri formalizaron su ‘noviazgo’ a través de un contrato que aclara que no se pueden enamorar entre sí, pero Feri es la primera que muestra que podría romperlo al aceptar que el chico está guapo.
Y peor aún que Mateo está celosisimo de que estos dos anden y la rivalidad entre ambos por una chica vuelve a suscitarse.
¿Qué pasó en el capítulo 4 de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?
El profesor de deportes separa a Mateo y Sebastián y los reta a mejor enfrentarse en un duelo de basquetbol, pero como Feri se aburre y se va, detienen el partido.
Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ y decide ayudarle a elegir el look para la fiesta que habrá en casa de Mateo, a la que está invitadisima.
Durante la prueba de ropa, Sebastián se pone un traje que lo hace ver guapísimo, tanto que la propia Feri queda congelada, pero él la ve y la cuestiona.
En la fiesta, un chavo empieza a atosigar a Feri y hasta le tira la copa de vino en el vestido; Sebastián llega y le pone un estate quieto.
Al final, ambos deciden irse de la fiesta y pasarla juntos.
