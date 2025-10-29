TV SHOWS
contrato de corazones tu y yo
contrato de corazones tu y yo

Feri acepta que Sebastián está 'hot' en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo', ¿y el pacto?

Feri y Sebastián saldrán juntos a una fiesta; ella queda impactada al verlo en traje. Disfruta 'Contrato de Corazones, Tú y Yo' por UNIMÁS

En 'Contrato de Corazones, Tú y Yo', Sebastián y Feri formalizaron su ‘noviazgo’ a través de un contrato que aclara que no se pueden enamorar entre sí, pero Feri es la primera que muestra que podría romperlo al aceptar que el chico está guapo.

Y peor aún que Mateo está celosisimo de que estos dos anden y la rivalidad entre ambos por una chica vuelve a suscitarse.

¿Qué pasó en el capítulo 4 de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?

El profesor de deportes separa a Mateo y Sebastián y los reta a mejor enfrentarse en un duelo de basquetbol, pero como Feri se aburre y se va, detienen el partido.

Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ y decide ayudarle a elegir el look para la fiesta que habrá en casa de Mateo, a la que está invitadisima.

Feri no puede negar que Sebastián es guapo
Feri no puede negar que Sebastián es guapo
Imagen TelevisaUnivision

Durante la prueba de ropa, Sebastián se pone un traje que lo hace ver guapísimo, tanto que la propia Feri queda congelada, pero él la ve y la cuestiona.

En la fiesta, un chavo empieza a atosigar a Feri y hasta le tira la copa de vino en el vestido; Sebastián llega y le pone un estate quieto.

Al final, ambos deciden irse de la fiesta y pasarla juntos.

Disfruta ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ de lunes a viernes a las 5P/4C por UNIMÁS.

