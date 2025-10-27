Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Video Disfruta el primer avance de 'Contrato de Corazones Tú y Yo', la nueva serie de Unimás

Feri se declara una artista incomprendida por sus papas y una chica determinada a lograr sus sueños. Así inicia el primer capítulo de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, la nueva serie de UNIMÁS que te conquistará de lunes a viernes a las 5P/4C.

¿Qué pasó en el capítulo 1 de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’?

Desde muy chiquita, Fernanda o Feri, como la llaman sus seres queridos, se vuelve fan de la cultura surcoreana y todas sus ideas y creaciones están inspiradas en dicho país.

Ama a Jeju, una influencer que tiene muchos seguidores y contenido increíble en sus redes sociales.

Feri poco a poco se va haciendo paso por el mundo digital y su cuenta va creciendo poco a poco con los videos que publica.



“Determinación es mi tercer nombre”, asegura Feri, quien está decidida y hasta arma un plan padrísimo para convencer a sus papás de que lo mejor sería irse a estudiar a Corea del Sur, pero, para su desgracia, su mamá no está nada convencida y no permitirá que lo haga, pues su deseo es que continúe con la tienda de vestidos de XV años que ella abrió y que ha potencializado (aunque a Feri no le gusten nada sus diseños).

Feri y su papá Imagen TelevisaUnivision



Un día en la escuela, Feri se sobresalta y empapa por error a Sebastián; su encuentro fue casual, pero muy importante en la historia, pues, más adelante, ella le mentira que es rica y que, inclusive, vive al lado de él.

Y es que Feri descubre que quienes tienen beca en la escuela son bulleados por sus compañeros y, como ella entra en ese plan, prefiere evitar problemas asegurando que tiene dinero.

Además, en un momento del día, Feri está a punto de ser golpeada por un balón cuando el adorable y guapo Mateo lo evita.

Sebastián cacha la mentira de Feri Imagen TelevisaUnivision



Al final del capítulo, para la desgracia de Feri, Sebastián descubre su mentira, ¿la desenmascarará?