TV SHOWS
TV SHOWS
contrato de corazones tu y yo
Contrato de Corazones, Tú y Yo

¿Fery logró su sueño de ser diseñadora? Te contamos qué pasó en el gran final de 'Contrato de Corazones'

'Contrato de Corazones, Tú y Yo' concluyó transmisiones tras conquistar a la audiencia con su increíble historia

Univision picture
Por:Univision
Video Mateo prueba las patitas de pollo y queda maravillado en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

'Contrato de Corazones, Tú y Yo' nos conquistó el corazón gracias a 'Fery', una joven que siempre tuvo un destino claro: irse a estudiar a Corea para conquistar el mundo de la moda. Farah Justiniani, Pedro Baldo y Tristán Maze estelarizaron esta producción que, por un mes, se convirtió en todo un éxito.

¿Qué pasó en el gran final de 'Contrato de Corazones'?

PUBLICIDAD

En el capítulo final de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo', transmitido este jueves 20 de noviembre, vemos a 'Fery' triunfando por completo con sus diseños en Corea y haciéndose un lugar en el mundo como una reconocida diseñadora. Aunque reconoce que siente que algo le falta en su vida.

Más sobre Contrato de Corazones, Tú y Yo

'Contrato de Corazones, Tú y Yo' llega a su gran final: ¿cuándo verlo por UNIMÁS?
1 mins

'Contrato de Corazones, Tú y Yo' llega a su gran final: ¿cuándo verlo por UNIMÁS?

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, ¿y el pacto?
1 mins

Feri acepta que Sebastián está ‘hot’ en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’, ¿y el pacto?

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri y Sebastián hacen un pacto de no enamorarse en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’
1 mins

Feri y Sebastián hacen un pacto de no enamorarse en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Contrato de Corazones Tú y Yo
Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
1 mins

Sebastián chantajea a Feri para no revelar su secreto en 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’
2 mins

Feri tiene un sueño en la vida: irse a Corea del Sur y así ser millonaria en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Contrato de Corazones Tú y Yo
Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'
2 mins

Feri, Sebastián y Mateo: Conoce a los tres protagonistas de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo'

Contrato de Corazones Tú y Yo
'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS
2 mins

'Contrato de Corazones, Tú y Yo': Te contamos todo sobre la nueva serie de UNIMÁS

Contrato de Corazones Tú y Yo

Sebastián, por su parte, logra limar asperezas con su padre y juntos honran el recuerdo de la madre del joven para así cerrar el trauma de su muerto.

Tristán Maze en 'Contrato de Corazones'
Tristán Maze en 'Contrato de Corazones'
Imagen TelevisaUnivision


Mateo y Renata no pueden ocultar su amor y ambos reconocen estar hechos el uno para el otro; con un beso de amor inician su relación.

María y Rafael por fin unen sus vidas ante Dios en una boda llena de amor y de todos los seres queridos.

Rafa y María se casan en 'Contrato de Corazones'
Rafa y María se casan en 'Contrato de Corazones'
Imagen TelevisaUnivision

Greta termina encerrada en un asilo y con todo su odio desprecia a Renata, quien jura siempre ver por ella aunque no quiera.

Al final, Feri, triunfando y viendo a todos sus seres queridos felices, se encuentra con Sebastián para por fin reconocer que lo ama y cerrar esta historia con un tierno beso de amor verdadero.

¿Qué te pareció el final de 'Contrato de Corazones'? Comparte tu opinión con el #ContratoDeCorazones y no te pierdas todo lo que preparamos para ti en el sitio oficial del programa.

Relacionados:
Contrato de Corazones, Tú y Yo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX