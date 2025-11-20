¿Fery logró su sueño de ser diseñadora? Te contamos qué pasó en el gran final de 'Contrato de Corazones'

Video Mateo prueba las patitas de pollo y queda maravillado en ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

'Contrato de Corazones, Tú y Yo' nos conquistó el corazón gracias a 'Fery', una joven que siempre tuvo un destino claro: irse a estudiar a Corea para conquistar el mundo de la moda. Farah Justiniani, Pedro Baldo y Tristán Maze estelarizaron esta producción que, por un mes, se convirtió en todo un éxito.

¿Qué pasó en el gran final de 'Contrato de Corazones'?

En el capítulo final de 'Contrato de Corazones, Tú y Yo', transmitido este jueves 20 de noviembre, vemos a 'Fery' triunfando por completo con sus diseños en Corea y haciéndose un lugar en el mundo como una reconocida diseñadora. Aunque reconoce que siente que algo le falta en su vida.

Sebastián, por su parte, logra limar asperezas con su padre y juntos honran el recuerdo de la madre del joven para así cerrar el trauma de su muerto.

Tristán Maze en 'Contrato de Corazones' Imagen TelevisaUnivision



Mateo y Renata no pueden ocultar su amor y ambos reconocen estar hechos el uno para el otro; con un beso de amor inician su relación.

María y Rafael por fin unen sus vidas ante Dios en una boda llena de amor y de todos los seres queridos.

Rafa y María se casan en 'Contrato de Corazones' Imagen TelevisaUnivision

Greta termina encerrada en un asilo y con todo su odio desprecia a Renata, quien jura siempre ver por ella aunque no quiera.

Al final, Feri, triunfando y viendo a todos sus seres queridos felices, se encuentra con Sebastián para por fin reconocer que lo ama y cerrar esta historia con un tierno beso de amor verdadero.