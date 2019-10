OPINIÓN: La frontera, una diversidad en función

“Nunca escondo de donde soy, no me da vergüenza de dónde vengo ni tampoco que hablo español.” Agregó “soy orgullosamente de los Estados Unidos pero el haber llegado a donde estoy, tener ese empujón para hacerlo, ha venido de mi familia, de mis padres y su sacrificio, lo que ellos han vivido y como hemos crecido. El boxeo me enseñó una disciplina y mis padres me inculcaron sus valores.”