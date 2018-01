Danna García graba su primera telenovela después de convertirse en mamá...

"Mi vida cambió de una manera milagrosa...✨ Mi cuerpo hace magia para él todos los días, en contra del tiempo, queriendo atrapar cada segundo inolvidable. Aprendí a dar sin preguntar, a querer sin esperar... Con él, desnudo el corazón. Me volví adivina, noctámbula, ambidiestra y hasta malabarista para él. ;) Yo no le di la vida, él me la dio a mi. Mi ❤️Dante" escribió recientemente. Foto: Facebook @Danna.Garcia.Official.Page | Univision

