Destilando Amor, la icónica novela de Nicandro Díaz, volverá a cautivar corazones por Univision

El romance y la intriga volverán a cautivar las pantallas este 25 de marzo con el reestreno de Destilando Amor.

La icónica telenovela, producida por Nicandro Díaz, regresa después de casi 17 años para deleitar a sus seguidores. A partir del lunes 25 de marzo, Univision transmitirá esta emocionante historia de amor y traición de lunes a viernes a las 11AM/ 10C.

PUBLICIDAD

Con Angélica Rivera y Eduardo Yáñez en los protagónicos, Destilando Amor relata el apasionante romance entre 'La Gaviota' y Rodrigo Montalvo. Dos almas destinadas a estar juntas, que se ven obligadas a enfrentar los desafíos de la vida para poder alcanzar la felicidad.

Estrenada originalmente en enero de 2007, esta producción es la adaptación de la exitosa telenovela colombiana 'Café, con Aroma de Mujer'.

¿Cuál es la trama de Destilando Amor?

La trama de Destilando Amor gira en torno a Teresa Hernández, conocida como La Gaviota, una humilde pero aguerrida jimadora cuyo destino se entrelaza con el de Rodrigo Montalvo, heredero de la hacienda donde ella trabaja.

Su amor se verá amenazado por la ambición y la maldad de Aarón Montalvo y Minerva Olmos, interpretados por Sergio Sendel y Chantal Andere, respectivamente.

Este drama se desarrolla en el pintoresco escenario de la producción del tequila, en el Estado de Jalisco, México, con impresionantes locaciones que incluyen incluso lugares en Inglaterra.

El elenco de Destilando Amor está lleno de talento y cuenta con las destacadas actuaciones de Sergio Sendel, Ana Martín, Martha Roth, Chantal Andere, Martha Julia, Ana Patricia Rojo, Carlos de la Mota, Julio Camejo, entre otros.