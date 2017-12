Altair Jarabo ya tiene nuevo proyecto después de quedarse sin protagónico

Altair Jarabo está lista para regresar a los melodramas después de haber pasado por la desilusión de no protagonizar la nueva teleserie de Univision, ‘La bella y las bestias’. ‘ El Despacho’ será el proyecto con el que la actriz regresará a la televisión.

Así fue como Jarabo anunció en la red social Twitter su ingreso a la telenovela producida por Jose Alberto Castro: “Y mañana, el feliz comienzo de otra aventura más. Ya me preparo para mi primer llamado para grabar #ElDespacho @elgueromex”, provocando la felicidad de sus más de 600 mil seguidores.



Así se consuela Altair Jarabo después de haber perdido su primer personaje protagónico Altair Jarabo cuenta con u talento inigualable, pero hace algunas semanas se creó gran polémica por haber perdido el protagónico de la teleserie 'La bella y las bestias', cosa que al parecer a la actriz no le importó tanto, pues de inmediato decidió preparar sus maletas y viajar al otro lado del mundo. Al parecer la actriz esperará paciente su siguiente proyecto en la pantalla chica, pero por mientras se relajará en estas paradisiacas playas. Estando de vacaciones en Grecia la actriz no pierde el estilo, pues se dejó ver con un hermoso vestido blanco con encaje y transparencias, la cual la hizo verse verdaderamente hermosa. Sin lugaras a dudas aquel lejano lugar le robó el corazón. La visita a Grecia fue en compañía de sus amigos más cercanos, con los quien por lo visto la pasa increíble mientras toman una bebida refrescante a la orilla del mar. La conductora de televisión, Olivia Peralta, la acompañó en este viaje, al igual que otra de sus mejores amigas. Altair la última vez que la vimos en la pantalla chica fue en la telenovela 'Pasión y poder', en donde interpretó a la dulce 'Consuelo', lo que nos hace pensar que este viaje es para cargar batería y seguir buscando exitosos proyectos, tal y como lo fue su último melodrama. Pero al parecer la actriz es una adicta a los viajes, pues a la menor provocación decide tomar un avión y trasladarse a recónditos lugares del mundo. Hagamos un recorrido por los viajes de Altair Jarabo. Europa es uno de sus continentes favoritos, pues también ha visitado Palermo, Italia, quedando profundamente impactada por su historia y bellas arquitecturas. Paris también se volvió uno de sus lugares favoritos, pues como toda una fashionista encontró nuevas modas para usar en las alfombras rojas. En Italia quedó sorprendida por visitar Relais Santa Anastacia, pues ahí probó diferentes tipos de vinos. Altair ha viajado varias veces a Miami, aunque casi siempre lo hace con amigas entrañables, en esta imagen la podemos ver con la actriz María Elisa Camargo, con quien no perdió oportunidad de aprovechar el sol y la alberca de tan hermoso lugar. Este fue su penúltimo viaje, y claro que fue a una de sus ciudades favoritas en el mundo, Nueva York, aquí también viajó acompañada de sus seres más queridos, quedando fascinada por los murales de artistas urbanos realizados en altos edificios. También en Nueva York aprovechó para relajarse y sentarse en el césped para pasar un buen rato con su acompañante. ¿Se ve de envidia, verdad? Pero también se ha dado el tiempo para visitar Latinoamérica, siendo Panamá uno de los lugares que más impactó a la actriz. Esta imagen fue justo frente al imponente Canal de Panamá. Perú también ha formado parte del recorrido por el mundo de Altair, quedando enamorada de sus monumentos y centros históricos. El contacto con la naturaleza es importantísimo para la actriz, y los animales son su mayor debilidad, así lo podemos ver en esta imagen en la que la actriz está abrazando a un salvaje felino. ¿Tú te atreverías a hacerlo? La sonrisa de Altair lo dice todo, los animales son su pasión. Este momento fue perfecto para una 'selfie'. Mientras que en México su lugar favorito para vacacionar es Acapulco, en donde aprovecha para broncear su blanca piel. Esta imagen muestra la felicidad y el estado de relajación que le da el estar en Acapulco, en donde no pierde ni un minuto para poder nadar y tomar el intenso sol de aquella playa. Aunque también los lugares fríos son su debilidad, aquí se le puede ver muy bien abrigada desde Aspen, en donde tomó unas merecidas vacaciones mientras grababa la telenovela 'Pasión y poder'. Altair Jarabo es una actriz completa que seguramente muy pronto podremos ver en la televisión, mientras sigue disfrutando de sus viajes. ¿Te gustaría verla en una telenovela como villana o como la protagonista?



La actriz no aparece en un melodrama desde su aparición en ‘Pasión y poder’ en el 2015 cuando personificó a la dulce ‘Consuelo Martínez’, papel que significó todo un reto en su carrera artística pues no era la típica villana a la que ella estaba acostumbrada. En este nuevo proyecto aún no se sabe cuál será su rol.



‘ El Despacho’ contará con la presencia estelar de Julián Gil, Ana Brenda Contreras y David Zepeda, además tendrá como elenco de reparto a personalidades como: Geraldine Bazán, Azela Robinson, Sergio Basañez, Issabela Camil y Manuel Balbi.

