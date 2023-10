No te pierdas el final de dos horas de Tierra de Esperanza y el estreno de la nueva temporada de Mujer por Univision

Si te perdiste la primera temporada de la exitosa novela turca Mujer, no te preocupes. Este domingo 29 de octubre a las 3 P/ 2C, podrás revivir los momentos más impactantes y conmovedores de esta apasionante historia en un resumen especial de tres horas por Univision. Pero si eres de los que no puedes esperar no te preocupes porque aquí lo podrás ver ya.