Aún no se casan y la familia de Meghan Markle ya se ofendió con el príncipe Harry

Debido al comentario que hizo el príncipe Harry a la BBC (" supongo que es la familia que nunca ha tenido”, dijo) tras pasar su primera Navidad con Meghan Markle los medios hermanos de la actriz, Samantha y Thomas Jr. , salieron a dar su versión.

En una entrevista para el Daily Mail, Thomas, que tiene 51 años de edad, señaló que su padre, que reside en Rosarito, Baja California, está “ extremadamente herido” después de oír lo que expresó el futuro esposo de Meghan.



En fotos: la primera Navidad de Meghan Markle con la familia real La actriz Meghan Markle se unió a la reina Isabel de Inglaterra, los duques de Cambridge y su prometido el príncipe Harry en Sandringham, donde la familia real celebra cada año una misa en Navidad. La participación de Markle en este evento rompe la tradición de la Casa Real que establecía, hasta ahora, la necesidad de un matrimonio con un miembro de la familia para asistir a los actos oficiales. El compromiso entre la actriz y el príncipe fue anunciado hace un mes y se llevará a cabo el próximo 19 de mayo. El 1 de diciembre Markle y el príncipe Harry hicieron su primera aparición oficial, frente a una multitud en Nottingham. Para convertirse en un miembro de la familia real Markle renunciará a su carrera como actriz para enfocarse en el trabajo humanitario.



“[Nuestro padre] ha dedicado la mayoría de su tiempo a ella. Él se ha asegurado de darle todo lo que ha necesitado para ser exitosa y estar donde está hoy. Meghan ha tenido una muy buena familia. Nos juntábamos en las Navidades, en celebraciones, en cumpleaños, en Días de Acción de Gracias. Obviamente, ella tenía una familia. Fue muy consentida. Tuvo todo lo que quiso”.

Hasta ahora Thomas Markle Sr. no ha sido presentado al príncipe Harry, aunque se cree que sí asistirá a la boda que se llevará a cabo el 19 de mayo. Quien parece no estar seguro de recibir una invitación es su medio hermano: “No sé si [Meghan] logre invitar a todos los invitados que desee. Pero ella se acercará si me quiere ahí, ella me llamará. Sabe dónde encontrarme."



La entrevista concluye con Markle Jr. señalando que al igual que Samantha - que prepara un libro de memorias de próxima aparición- desde hace casi una década no tiene contacto alguno con Meghan.

