Trump hace un video para honrar a su madre pero ignora a Melania, la madre de su hijo

El presidente Donald Trump rindió homenaje este domingo Día de las Madres a su fallecida madre, Mary MacLeod, en un video publicado en su cuenta de Twitter. “Mucho de lo que he hecho y mucho de lo que me he convertido es por mi madre. La extraño mucho”, expresó el mandatario.





En el mensaje, que dura un minuto con 20 segundos y en seis horas consiguió más de un millón y medio de reproducciones, Trump felicita a todas las madres y abuelas del país pero resalta especialmente a la suya, de quien recordó que nació en Escocia. "Era cálida, amorosa y realmente inteligente", dijo.

Sin embargo, el presidente no menciona a la primera dama, Melania Trump, quien es madre de su hijo Barron, de 12 años, olvido que algunos le recordaron en la propia red social Twitter: "Hmm... ¿ninguna mención a la madre de su propio hijo?"





Otros usuarios lo hicieron por él:





Y no faltó quien recordara las felicitaciones que solía hacer públicas el expresidente Barack Obama, quien tenía palabras para su esposa Michelle y su suegra, Marian Robinson.