“Me golpeó hasta que no pude pelear más, y me violó”: estadounidense relata cómo sufrió una brutal agresión en Madrid

La chica de Suffolk, Nueva York, cuenta en su Facebook cómo un hombre que se ofreció a ayudarla a ir a su casa a las 4:00 am la golpeo salvajemente y la ultrajó. La joven asegura que no permitirá que “esto rompa mi espíritu” y afirma que "esa noche no me definirá”.