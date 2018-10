WeAreOneday: Univision se une al primer día nacional contra el odio

"La gente siente odio hacia los grupos, no hacia los individuos. Es difícil odiar de cerca. Solo odiamos lo que no entendemos. Creemos que luchar contra el odio comienza con la comprensión de la experiencia de otra persona, y esa comprensión comienza con una simple conversación", escriben los organizadores de 'Oneday Against Hate', el primer día nacional contra el odio que se celebra este 1 de octubre.