La semana en video: Trump declarado culpable y globos con excremento y basura en Corea del Sur

Además, unos globos con curiosos contenidos encendieron las alarmas en Corea del Sur y aumentaron la tensión con su vecino del norte.

Aquí te presentamos estas y otras historias en video que marcaron la última semana:

1. El momento del veredicto contra Trump

Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en ser condenado por delitos graves tras haber sido hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros fiscales en el caso de los pagos a Stormy Daniels a cambio de su silencio en plena campaña de 2016, sobre una presunta aventura sexual con Trump.

La periodista Blanca Rosa Vílchez estaba en el interior de la sala cuando el jurado dio a conocer su veredicto, y contó cuál fue la reacción del expresidente:

2. La mujer hispana que perdió a su madre y hermanos en los tornados de Texas

Marisol Esparza vivió una auténtica tragedia cuando perdió a tres de sus familiares durante el tornado que arrasó con gran parte de la localidad en la que viven en Texas.

Entre lágrimas, la joven de origen hispano relató la pesadilla que vivieron y cómo se refugiaron en el baño para tratar de salvarse. Pero no todos lo lograron.

3. Los narcos que “mueren dos veces”

Algunos medios se hicieron eco de la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La DEA, sin embargo, rechazó esa posibilidad y no descarta que el mismo narcotraficante difundiera el rumor, ya que fingir su muerte es la estrategia que algunos capos utilizan para que dejen de perseguirlos.

4. Cambios para obtener la ‘green card’

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU pedirá a solicitantes de ajuste de estatus nuevos datos para evitar demoras en el proceso para recibir una visa de inmigrante, la cual conduce después a obtener la residencia permanente.

En este video te contamos de qué se tratan estos cambios:

5. La influencia de las elecciones de EEUU en el ‘superpeso’ mexicano

México celebra sus elecciones presidenciales este 2 de junio y la economía es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que se acercarán a las urnas.

Sin embargo, son las elecciones de noviembre en EEUU las que podrían pesar más en el trayecto que tome la moneda mexicana. En este video te explicamos por qué.

6. Los sorprendentes globos encontrados en Corea del Sur

Corea del Sur encontró cerca de 300 globos cerca de su frontera con Corea del Norte, lo que aumentó la tensión entre ambos países.

Pero lo más llamativo, sin embargo, estaba en su interior: los globos estaban cargados de basura, diversos objetos e incluso excrementos.