Joe Biden

Biden califica de "irresponsable" los ataques de Trump al sistema judicial de EEUU "solo porque no le gusta el veredicto” en su contra

La reacción tuvo lugar luego de que el mandatario presentara un nuevo plan de alto al fuego en Gaza que propuso Israel y que, según dijo, tenía su apoyo.

Video ¿Por qué Biden bloqueó la publicación de su entrevista sobre el caso de documentos clasificados? Lo analizamos

El presidente Joe Biden calificó este viernes de "irresponsable" la respuesta de Donald Trump al cuestionar el sistema de justicia de EEUU tras el veredicto de culpabilidad que recibió el jueves en Nueva York.

Trump fue hallado culpable de 34 cargos criminales por un jurado de Manhattan, en un proceso judicial que se realizó con todas las garantías legales.

En EEUU, el sistema judicial es independiente y el gobierno federal impacta las decisiones de las cortes o los jurados de los estados.

Sin embargo, Trump, que tradicionalmente niega los resultados en su contra, ha afirmado falsamente que el juicio fue manipulado y que fue promovido por la administración Biden.

Al igual que hizo al rechazar los resultados de las elecciones de 2020, que perdió, ahora cuestiona al sistema judicial.

“Es imprudente, peligroso, irresponsable, que cualquiera diga que está amañado (el juicio) solo porque no le gusta el veredicto”, dijo Biden.

La reacción tuvo lugar luego de que el mandatario presentara un nuevo plan de alto al fuego en Gaza que propuso Israel y, que según dijo, tenía su apoyo.

El plan de paz israelí, en tres fases, tiene lugar mientras el gobierno de Benjamin Natanyahu lleva una cruenta ofensiva en la ciudad de Rafah, pese a la oposición de la comunidad internacional.

Más de 36,000 palestinos han muerto, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.

Qué dijo Biden sobre el veredicto de Trump

El presidente reiteró desde la Casa Blanca que el jurado fue elegido como cualquier otro en Estados Unidos, escuchó cinco semanas de testimonios y Trump tuvo “todas las oportunidades” para defenderse.

Trump, sin embargo, decidió no tomar el estrado para dar su testimonio y prefirió atacar al juez, sus familiares y testigos del caso, por lo que fue multado por violar en 10 ocasiones la orden mordaza en su contra.

Es la primera vez que Biden hace alusión al veredicto de Trump frente a las cámaras.

Previamente, el jueves, el mandatario escribió un corto mensaje en X en el que aseguró que la única manera de derrotar a Donald Trump era en las urnas.

"Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas", escribió Biden enlazando una página de recaudación de fondos.

La reacción de Biden parte del hecho de que muy probablemente Trump pueda seguir en campaña, ya que esta sentencia no le impide ser candidato presidencial ni presidente. La Constitución de Estados Unidos solo establece como requisitos para presidente el ser mayor de 35 años, estadounidense por nacimiento y haber residido en el país durante los últimos 14 años.

La única duda que existe es si el juez de la causa, Juan Merchán, lo condena a prisión y ese encarcelamiento sobrepasa la fecha de toma de posesión en caso de que Trump gane las presidenciales en noviembre. Ninguna ley de EEUU regula ese escenario.

Tampoco hay ley escrita sobre el supuesto de que Trump reciba una condena de casa por cárcel y sea presidente reelecto.

Hay dos elementos que favorecen a Trump que lo pueden mantener alejado de las rejas: es de edad avanzada, es su primera condena criminal y los delitos por los que se le acusa no son violentos. Además, Trump es un expresidente y el virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca en las elecciones de este año.

Ningún expresidente había sido declarado culpable en un juicio criminal. Trump además enfrenta otros tres procesos, que en estos momentos están estancados por recursos legales introducidos por el exmandatario. El más grave de ellos es el relacionado con su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando una turba, instigada por él, tomó por la fuerza la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos.

Trump también enfrenta acusaciones por intentar cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia, donde claramente ganó Joe Biden.

De la misma forma, encara un proceso criminal en Florida por la posesión ilegal de documentos clasificados.

