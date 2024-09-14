Te contamos la semana en imágenes: del debate entre Harris y Trump a los incendios de California vistos desde el espacio

Video Legal, ilegal, legal: cómo ha cambiado el uso de marihuana en menos de 100 años en Estados Unidos

El primer debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump como candidatos a la presidencia de Estados Unidos fue una de las noticias más destacadas de los últimos días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. El tema migratorio en el debate entre Harris y Trump

Durante el debate rumbo a las elecciones de noviembre, Trump arremetió de nuevo contra los inmigrantes indocumentados con afirmaciones falsas. Harris, por su parte, fue cuestionada por su desempeño en el tema migratorio como vicepresidenta de Joe Biden.

2. "Hubo presiones y amenazas": Edmundo González desde el exilio

El excandidato presidencial de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, llegó a Madrid tras solicitar asilo a las autoridades españolas. El pasado 2 de septiembre, la Fiscalía venezolana había emitido una orden de captura en su contra, en medio de la crisis política que vive el país tras las elecciones de finales de julio.

Video Edmundo González desde el exilio: "hubo presiones y amenazas" para impedir su salida a España

3. Así se ven desde el espacio los incendios que azotan California

Satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica captaron las columnas de humo provocadas por distintos incendios que afectan a California. Aquí puedes ver cómo se ven a vista de pájaro.

Video Así se ven los incendios que azotan California desde el espacio

4. Quiénes son 'los Cachiros' y cómo llegaron a desatar un escándalo en Honduras

Los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga lideraban un grupo de narcotraficantes y tuvieron nexos con autoridades de Honduras. Desde Estados Unidos, han testificado e implicado a políticos como el expresidente Juan Orlando Hernández.

Video Quiénes son los Cachiros y cómo llegaron a desatar un escándalo en la política de Honduras

5. La masiva implosión que acabó con una icónica torre de Lousiana dañada por dos huracanes

La Torre Hertz de Lake Charles, Louisiana, también conocida como Capital One Tower, fue derribada después de cuatro años en ruinas recordando a los habitantes la destrucción que dejaron los huracanes de 2020.

Video La masiva implosión que acabó con esta icónica torre dañada por dos huracanes

6. Los primeros turistas en pasear por el espacio (y cuánto pagaron)

La misión Polaris Dawn de SpaceX marcó un hito para la creciente industria espacial comercial. En este video te presentamos quiénes son los primeros turistas en pasear por el espacio y cuánto pagaron por un viaje inolvidable.