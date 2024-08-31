La semana en video: el terror en las celdas de tortura de Venezuela y los 'narcobloqueos' en Sinaloa

Video Talibanes prohíben a las mujeres hablar en público: ellas protestan cantando en internet

Acaba la semana con varias noticias relacionadas con México, como la liberación en Estados Unidos de Osiel Cárdenas, exlíder del Cartel del Golfo y Los Zetas; o la jornada de terror que vivieron los habitantes de Culiacán en Sinaloa por los enfrentamientos entre personas armadas y el ejército, en las calles del municipio.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. La liberación del exjefe del Cartel del Golfo y fundador de Los Zetas

El histórico Osiel Cárdenas Guillén dejó de estar bajo la custodia del Buró de Prisiones de EEUU tras cumplir una condena de 25 años por narcotráfico, lavado de dinero y por amenazar a un agente federal de EEUU. Se espera que el capo sea deportado a México próximamente.

Liberan de una prisión de EEUU a Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del Cartel del Golfo y fundador de los temidos Zetas

2. "El cuarto de los locos" o "el ataúd": así son las celdas de tortura en Venezuela

Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, los espacios para torturar y obtener confesiones falsas de los opositores en Venezuela son cada vez más frecuentes. El aislamiento prolongado, el frío extremo y las condiciones insalubres se combinan en espacios de terror.

El cuarto de los locos, el ataúd: estas son las celdas de tortura creadas por el gobierno de Maduro

3. Narcobloqueos y ataques contra el Ejército en Sinaloa

El municipio mexicano de Cualiacán vivió este jueves momentos de terror por los enfrentamientos entre hombres armados y el Ejército. Además, camiones y autos ardieron en las calles en medio de 'narcobloqueos'.

Narcobloqueos y ataques contra el Ejército: imágenes de la violenta jornada que se vivió en Sinaloa

4. Alerta en EEUU por virus potencialmente mortal transmitido por mosquitos

La encefalitis equina oriental, un virus catalogado como potencialmente mortal transmitido por medio de la picadura de mosquitos y no tiene un tratamiento hasta el momento, causó alarma tras la aparición de primeros casos en el país.

Alerta en varios estados de EEUU por un virus potencialmente mortal transmitido por mosquitos

5. La historia de cómo EEUU le compró parte de su territorio al Imperio ruso

Esta es la curiosa historia de cómo los rusos vendieron Alaska, el actual estado con mayor territorio de EEUU, en el siglo XIX. Sin duda, no sabían el beneficio que le daría a sus nuevos dueños.

¿Cómo Estados Unidos le compró una parte de su territorio a Rusia?

6. ¿Tienes planeado comprar casa o refinanciar tu deuda? Esto te interesa

La tasa de interés promedio para un crédito hipotecario a 30 años en EEUU bajó al 6.46%, su nivel más bajo en 15 meses, según datos de Freddie Mac. En este video, un experto en finanzas explica qué significa para compradores de vivienda.