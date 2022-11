¿Debería la legislación ampliar el concepto de familia? Las familias no convencionales se enfrentan a las leyes

¿Ha llegado realmente el momento de cambiar la definición de matrimonio, como señalaba Bacdayan, y en favor de familias no tradicionales, que no giran en torno a una pareja casada heterosexual? Sólo el 18% de los hogares estadounidenses forman lo que se considera una estructura familiar nuclear 'tradicional', según un análisis de los datos del censo de 2020 realizado por el Center for American Progress.