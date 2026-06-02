Haití Podrá cumplir su sueño: el único futbolista de la selección de Haití que vive en Puerto Príncipe recibe visa para unirse al equipo en Florida EEUU autoriza la visa de Woodensky Pierre, quien creció en una zona controlada por pandillas en Haití y ahora jugará en la Copa Mundial

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El gobierno estadounidense ha otorgado una visa a Woodensky Pierre, el único miembro de la selección nacional de fútbol de Haití que reside en el país caribeño, para viajar y participar en la Copa del Mundo, informó un funcionario el martes.

Thecieux Jeanty, portavoz de la federación de fútbol de Haití, declaró a la agencia Associated Press que Pierre viajó a Florida el día martes.

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“Fue un gran momento para él, un momento de felicidad”, dijo.

A su llegada al aeropuerto de Puerto Príncipe, sus seguidores se congregaron alrededor de Pierre y declararon a la AP que tenía "un corazón alegre".

Los empleados del aeropuerto intentaron fotografiarse con él, mientras que su madre lo abrazó varias veces antes de que se marchara.

Entre los aficionados se encontraba Guy Ernst Phillipe, quien abrazó a Pierre: “No podríamos estar más orgullosos… Estoy haciendo historia”.

También tenía un mensaje personal para Pierre: "Al menos 10 goles", dijo mientras ambos reían.

Los compañeros de Pierre llegaron a Florida la semana pasada para comenzar a prepararse para el Mundial. Es la segunda vez que Haití se clasifica. La última vez que participó en la máxima competición futbolística fue hace más de medio siglo.

Pierre había estado entrenando con jugadores locales en una zona acomodada de Puerto Príncipe mientras esperaba la visa. El estadio del equipo en la capital de Haití se consideró demasiado peligroso, por lo que Haití se vio obligado a jugar sus partidos de clasificación para el Mundial como local en Curazao.

Pierre es de Cité Soleil, un barrio costero que lleva mucho tiempo lidiando con el hambre, las masacres y la violencia de las pandillas. Está ubicado en el oeste de Puerto Príncipe, zona controlada en un 70% por pandillas.

Haití disputará partidos de preparación para el Mundial contra Nueva Zelanda el martes y contra Perú el viernes.

Haití debutará en el Mundial el 13 de junio en Foxborough, Massachusetts, contra Escocia, y luego jugará contra Brasil, cinco veces campeón, el 19 de junio en Filadelfia y contra Marruecos el 24 de junio en Atlanta.