Los alarmantes casos de niñas con quemaduras químicas y reacciones alérgicas por usar cremas antiarrugas recomendadas en TikTok

Video ¿Cómo manejar la ansiedad de los niños en el regreso a clases? Acá te damos algunos consejos

Cuando estaba en quinto grado, Scarlett Goddard Strahan empezó a preocuparse por las arrugas en la piel.

Cuando cumplió 10 años, Scarlett y sus amigas pasaban horas en TikTok y YouTube viendo a influencers promocionar productos para lograr la estética de belleza actual: una tez radiante, impecable y luminosa. Scarlett desarrolló una elaborada rutina de cuidado de la piel con limpiadores faciales, brumas, mascarillas hidratantes y humectantes.

Scarlett Goddard Strahan, de 11 años, posa para un retrato en su casa el martes 20 de agosto de 2024, en Sacramento, California (Foto AP/Juliana Yamada) Imagen Juliana Yamada/AP



Una noche, la piel de Scarlett empezó a arder intensamente y le salieron ampollas. El uso excesivo de productos para adultos había causado estragos en su piel. Meses después, quedan pequeñas manchas de granitos en el rostro de Scarlett y sus mejillas se ponen rojas con el sol.

“Si hubiera sabido que mi vida se vería tan afectada por esto, nunca me hubiera puesto estas cosas en la cara”, dice Scarlett, que cumplió 11 años recientemente.



La experiencia de Scarlett se ha vuelto bastante común, dicen los expertos, ya que las preadolescentes de todo el país acuden en masa a las tiendas de productos de belleza para comprar lociones y cremas de alta gama para el cuidado de la piel.

PUBLICIDAD

Cremas antiedad causan quemaduras químicas en niñas de hasta 8 años

Niñas de tan solo 8 años acuden a los consultorios de los dermatólogos con sarpullidos, quemaduras químicas y otras reacciones alérgicas a productos que no están destinados a la piel sensible de los niños.

Scarlett Goddard Strahan, de 11 años, y su madre Anna Goddard posan para un retrato en su casa el martes 20 de agosto de 2024, en Sacramento, California. Imagen Juliana Yamada/AP



“Cuando los niños usan productos antienvejecimiento, en realidad pueden causar un envejecimiento prematuro, destruir la barrera cutánea y provocar cicatrices permanentes”, dice Brooke Jeffy, dermatóloga de Scottsdale, Arizona.

Más que el daño físico, los padres y los psicólogos infantiles se preocupan por los efectos de la tendencia en la salud mental de las niñas. Amplios datos sugieren que la fijación en la apariencia puede afectar la autoestima y la imagen corporal y alimentar la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios.

Niñas más tristes tras el uso de productos de skincare

La obsesión por el cuidado de la piel ofrece una ventana al papel que desempeñan las redes sociales en la vida de los jóvenes de hoy y cómo moldean los ideales y las inseguridades de las niñas en particular. Las niñas están experimentando niveles récord de tristeza y desesperanza.

Si la exposición a las redes sociales causa o simplemente se correlaciona con problemas de salud mental, es un tema de debate. Pero para los adolescentes mayores y los adultos jóvenes, está claro: el tiempo prolongado en las redes sociales ha sido malo para ellos.

Mia Hall, de 14 años, mira videos de Katie Fang GRWM en Tik Tok el jueves 29 de agosto de 2024, en el distrito del Bronx de Nueva York. Imagen Brittainy Newman/AP



La fascinación de las niñas por el maquillaje y los cosméticos no es nueva. Tampoco lo son las niñas que se aferran a estándares de belleza idealizados. Lo que es diferente ahora es la magnitud, dice Kris Perry, directora ejecutiva de Children and Screens, una organización sin fines de lucro que estudia cómo los medios digitales impactan el desarrollo infantil.

“Las niñas están siendo bombardeadas con imágenes idealizadas de belleza que establecen un estándar de belleza que podría ser muy difícil, si no imposible, de alcanzar”, dice Perry.



La obsesión por el cuidado de la piel es más que la búsqueda de una piel perfecta, explica Mia Hall, de 14 años.

PUBLICIDAD

Se trata de pertenecer a una comunidad que tiene el estilo de vida y la apariencia que quieres, dice Mia, una neoyorquina del Bronx.

El cuidado de la piel no estaba en el radar de Mia hasta que comenzó octavo grado el otoño pasado. En la escuela y en las redes sociales, las niñas se unieron por sus rutinas de cuidado de la piel.

"Sentí que era la única forma en que podía encajar", dice. Comenzó a seguir a influencers de belleza en TikTok. A algunos influencers las marcas les pagan para promocionar sus productos, pero no siempre lo mencionan.

La niña de 14 años que usaba dinero de viáticos para cremas humectantes

Mia Hall, de 14 años, posa para un retrato en el parque de su vecindario mientras sostiene algunos productos para el cuidado de la piel que usa habitualmente el jueves 29 de agosto de 2024, en el distrito del Bronx de Nueva York. Imagen Brittainy Newman/AP



Mia comenzó a ahorrar su asignación semanal de $20 para viajes a Sephora. Su rutina diaria incluía un lavado facial, un spray facial, un suero hidratante, un tónico para cerrar los poros, una crema humectante y un protector solar.

El nivel de detalle e información que las niñas obtienen de los tutoriales de belleza envía un mensaje preocupante, ya que están atravesando la pubertad y buscando sus identidades, dice Charlotte Markey, experta en imagen corporal y profesora de psicología de la Universidad de Rutgers.

“El mensaje para las chicas jóvenes es que ‘son un proyecto sin fin que hay que empezar ahora’”, dice Markey.

La industria de la belleza ha estado sacando provecho.

El año pasado, los consumidores menores de 14 años generaron el 49% de las ventas de productos para el cuidado de la piel en las farmacias, según un informe de NielsonIQ que descubrió que los hogares con adolescentes y preadolescentes gastaban más que el hogar estadounidense promedio en productos para el cuidado de la piel.

PUBLICIDAD

Y en la primera mitad de 2024, un tercio de las ventas de productos de belleza de “prestigio”, en tiendas como Sephora, fueron impulsadas por hogares con preadolescentes y adolescentes, según la firma de investigación de mercado Circana.

Mia Hall, de 14 años, posa para un retrato en el parque de su vecindario mientras sostiene algunos productos para el cuidado de la piel que usa habitualmente el jueves 29 de agosto de 2024, en el distrito del Bronx de Nueva York. Imagen Brittainy Newman/AP



La industria ha reconocido que ciertos productos no son adecuados para niños, pero ha hecho poco para evitar que los niños los compren. El sitio web de Drunk Elephant recomienda que los niños de 12 años o menos no utilicen sus sueros, lociones y exfoliantes antienvejecimiento. Esa guía se encuentra en la página de preguntas frecuentes del sitio; no hay tales advertencias en los propios productos.

Los ingredientes como el retinol y los exfoliantes químicos como los hidroxiácidos son inherentemente agresivos. Para las pieles envejecidas, se utilizan para estimular la producción de colágeno y células. La piel joven puede reaccionar con enrojecimiento, descamación y ardor que pueden provocar infecciones, acné e hipersensibilidad si se usan incorrectamente, dicen los dermatólogos.

La madre de Mia, Sandra Gordon, notó manchas oscuras en su rostro la primavera pasada y se alarmó. Tiró todos los productos de su hija a la basura. Mia no estaba contenta. Pero ahora que comienza la escuela secundaria, siente que su madre tenía razón.

La niña de 10 años con un sarpullido que pensó que debía aplicarse más productos

Scarlett usa solo un limpiador facial y humectante y dice que su cutis ha mejorado. En Sacramento, California, Scarlett no se dio cuenta de las señales de que los productos estaban dañando su piel: desarrolló un sarpullido y sintió una sensación de escozor. Scarlett pensó que no estaba usando suficiente cantidad de productos, así que se aplicó más. Fue entonces cuando sus mejillas estallaron con un dolor abrasador.

PUBLICIDAD

Cuando su madre, Anna Goddard, leyó los ingredientes de cada producto, se sorprendió al encontrar retinol en productos que parecían estar comercializados para niños, incluido uno con la cara de un gato en el paquete.

Ahora, lo que más preocupa a su madre son las consecuencias psicológicas. Los comentarios de los niños en la escuela le han causado ansiedad y timidez persistentes.

Goddard espera ver más protecciones. "No sabía que se ponía ingredientes dañinos en los productos para el cuidado de la piel que se comercializan para niños", dice. "Tiene que haber algún tipo de advertencia".