"Uvalde era un pueblo callado, no teníamos miedo": un nuevo tiroteo reabre las heridas

Alonso, de 37 años, nació y tiene toda la vida en Uvalde. Y aunque reconoce que ha habido tiroteos en años anteriores por enfrentamientos familiares o de bandas, para él, el que ocurrió en la escuela Robb lo cambió todo: "Uvalde era un pueblo callado, que vivía despacio. No teníamos miedo de mandar a nuestros hijos a la escuela y que no regresaran, no teníamos miedo de tiroteos como el de ayer y podíamos ir al parque a jugar".