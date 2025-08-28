Tiroteo en Minneapolis: vinculan perturbador contenido en internet con la atacante de la escuela primaria

Video Lo que se sabe del autor del tiroteo en escuela de Minneapolis: era un exalumno

Las autoridades trabajan para esclarecer los motivos de la atacante fuertemente armada que abrió fuego dentro de la iglesia de una escuela católica en Minneapolis durante la misa del miércoles, matando a dos niños y dejando heridos a 17 feligreses.

El jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, dijo que el ataque se produjo cuando disparó a través de las ventanas de la iglesia de la Iglesia Católica Anunciación mientras decenas de estudiantes participaban de una misa para celebrar la primera semana de regreso a clases.

Los investigadores identificaron a la atacante como Robin Westman. Se trata de una mujer transgénero de 23 años que, según reportes de medios, había estudiado en esa escuela. Fue hallada muerta en el estacionamiento, aparentemente por un disparo autoinfligido.

Armada con un rifle, una escopeta y una pistola, se acercó a un lateral de la iglesia y disparó a través de los vitrales hacia los niños. O’Hara indicó que Westman usó las tres armas y efectuó decenas de disparos. También intentó bloquear las puertas con una tabla de madera en el costado de la iglesia desde donde disparaba.

O’Hara señaló que las autoridades registraron un vehículo en el estacionamiento que se cree pertenecía a la atacante. También revisaban contenido que Westman presuntamente había programado para publicarse en YouTube y que ya fue retirado de la plataforma.

El FBI investiga el tiroteo como un acto de terrorismo interno y crimen de odio contra católicos, según las autoridades.

Lo que se sabe de Robin Westman

Las autoridades se refirieron a Westman como una mujer transgénero. Fue bautizada como Robert Paul Westman, pero en su adolescencia su madre solicitó un cambio legal de nombre a Robin M. Westman alegando que la “menor se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”. El cambio se hizo oficial cuando Westmant tenía 17 años.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, advirtió contra cualquier manifestación de odio dirigida a la comunidad transgénero tras este ataque.

“He escuchado muchísimo odio dirigido a nuestra comunidad transgénero”, declaró Frey. “Cualquiera que esté usando esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad transgénero o a cualquier otra comunidad ha perdido su sentido común de humanidad (...) No deberíamos actuar desde un lugar de odio hacia nadie, deberíamos actuar desde un lugar de amor hacia nuestros niños”, añadió Frey. “Hoy murieron niños. Esto debe centrarse en ellos”, acotó.

Westman vivía en un edificio de tres pisos dentro de un complejo en Richfield, un suburbio ubicado justo al sur de la iglesia. Este año trabajó durante varios meses en un dispensario de cannabis, informó el diario The New York Times.

Conocía bien la escuela. Según un reporte del periódico Minnesota Star Tribune que cita el anuario escolar del centro, Westman estudió y se graduó del octavo grado allí en 2017. Además, su madre, Mary Grace Westman, trabajó en la escuela durante varios años, desempeñándose como secretaria parroquial hasta su jubilación en 2021.

Westman había comprado las armas legalmente, no tenía antecedentes criminales conocidos y actuó en solitario, dijo el jefe policial.

Perturbadoras publicaciones en internet

La policía dijo que estaba al tanto de videos y escritos programados para difundirse que podrían haber sido de Westman. En un canal de YouTube titulado 'Robin W' se publicaron al menos dos videos antes de que los administradores del sitio los retiraran. En ellos nunca se muestra el rostro de la persona que habla.

En un video de unos 10 minutos, la cámara de un celular muestra un arsenal de armas, municiones y cargadores con frases escritas como “matar a Donald Trump” o “¿Dónde está tu Dios?”, algunas en alfabeto cirílico. Otros contenían consigas y frases racistas contra negros, hispanos y judíos.

Durante la grabación, la persona canta la palabra 'mañana' y dice: “Lo siento por mi familia… son las únicas personas por las que lo siento”. También: “Lo lamento todo. Yo no pedí vivir. Tú no pediste morir”. En un momento, levanta un arma pequeña del arsenal y comenta: “Esta es para mí. Por si la necesito”.

El video también muestra una carta dirigida a unos padres y hermanos, con una disculpa por lo que significará un tiroteo para ellos.

Un segundo video, de casi 20 minutos, muestra dos cuadernos. El primero tenía más de 150 páginas, todas escritas en inglés, pero con letras en alfabeto cirílico. El segundo tenía una última entrada con fecha del 21 de agosto pasado y más de 60 páginas, también en cirílico. Las notas denotan sentimientos de odio de la persona hacia sí, violencia contra niños y deseos de autoinfligirse daño.

El segundo cuaderno tenía en la portada interior una calcomanía con un fusil semiautomático estilo AK sobre una bandera de orgullo transgénero por la igualdad, junto a otra pegatina de la banda KMFDM. Uno de los atacantes de la masacre de Columbine en 1999 publicó letras de esa banda en su página web antes del ataque. La banda industrial alemana ha emitido repetidas declaraciones condenando la violencia y los tiroteos escolares. Sin embargo, en varios ataques de alto perfil desde Columbine, se han encontrado camisetas, pegatinas u otras referencias al grupo como guiño a aquella masacre.

Durante el video, se escucha a la persona murmurar y respirar con dificultad. “Probablemente solo suba un video el mismo día”, dice antes de mostrar lo que parece ser un dibujo del plano de una iglesia, señalando dos ventanas exteriores y luego apuñalando la ilustración con un cuchillo largo.

