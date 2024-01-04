Un estudiante muerto y otras cinco personas heridas tras un tiroteo en una escuela de Perry, en Iowa

Video El atacante era estudiante y llevaba varias armas: lo que se sabe del tiroteo en una escuela de Iowa

Una estudiante murió y otras cinco personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela secundaria en la localidad de Perry, en Iowa, el primer día de clases tras el receso por fin de año.

De las cinco víctimas sobrevivientes, cuatro son estudiantes y una es parte del personal administrativo de la escuela, según el subdirector de la División de Investigación Criminal de Iowa, Mitch Mortvedt.

PUBLICIDAD

El agente también reveló que tras el tiroteo la policía encontró un “rudimentario artefacto explosivo”.

Las autoridades identificaron como autor del tiroteo a un adoscente de 17 años. Detallaron que encontraron al presunto atacante muerto de una herida de bala autoinfligida.

El adolescente realizó varias publicaciones en redes sociales momentos previos al tiroteo. Mortvedt indicó que aún no saben los motivos detrás del ataque.

Las autoridades no revelaron más información acerca del atacante debido a que la investigación del caso seguirá en curso.

La balacera tuvo lugar en la Perry High School, que tiene unos 1,800 estudiantes, según su sitio web. El instituto forma parte del Distrito Escolar Comunitario de la ciudad.

La policía recibió las primeras llamadas reportando el tiroteo a las 07:37 am. Las autoridades tienen acceso a las cámaras de vigilancia de la escuela y dijeron haber visto un incidente en uno de los pasillos.

Presencial polician en una escuela en Perry, Iowa, donde se registró un tiroteo. Imagen Andrew Harnik/AP

Un enorme número de vehículos de emergencia se presentaron en el lugar y varias calles alrededor del edificio fueron bloqueadas. Un helicóptero médico fue visto aterrizando en la escuela alrededor de las 8:30 de la mañana.

El portavoz de la ciudad, Chris Cohea, dijo que la escuela primaria cercana estaba cerrada y que todos los alumnos permanecían en sus aulas.

El jueves fue el primer día de regreso a la escuela para los estudiantes después de las vacaciones de diciembre.

Perry está a unas 40 millas al noroeste de la capital Des Moines.

Padres desesperados buscando a sus hijos en la escuela de Perry donde ocurrió el tiroteo

Los padres empezaron a llegar sobre las 8:50 de la mañana para encontrar a sus alumnos.

PUBLICIDAD

Erica Jolliff dijo que su hija, alumna de noveno curso, había salido corriendo del recinto escolar a las 7:45 de la mañana. Angustiada, Jolliff seguía buscando a su hijo Amir, de sexto curso, una hora más tarde.

"Solo quiero saber si está bien y a salvo", dijo Jolliff. "No me dicen nada".

Agentes de seguridad en la escela secundaria de Perry donde se registró un tiroteo a primeras horas de la mañana de este 4 de enero. Imagen Andrew Harnik/AP



El tiroteo se produjo en el telón de fondo de los caucus de Iowa y no muy lejos de donde los candidatos republicanos estaban haciendo campaña.

Los mensajes telefónicos dejados con el presidente y vicepresidente de la Junta Escolar de Perry, y un mensaje de correo electrónico dejado con el Superintendente Clark Wicks, no fueron devueltos inmediatamente.

La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Dallas dijo que se celebraría una nueva conferencia más tarde por la mañana.

Con información de AP.