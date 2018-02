Su abuelo sobrevivió a un tiroteo escondido en un clóset, 70 años después ella hizo lo mismo en Parkland

“Este es mi abuelo. Cuando tenía 12 años, se escondió en un clóset mientras su familia era asesinada en el primer tiroteo masivo de Estados Unidos. Casi 70 años después, yo también me escondí de un asesino en un clóset. Estos eventos no deberían repetirse. Algo tiene que cambiar”.

Este fue el mensaje que Carly Novell, una estudiante de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, escribió en su Twitter, después de que efectivamente lograra sobrevivir al tiroteo que Nikolas Cruz emprendió en la tarde del miércoles 14 de febrero en su escuela en Parkland, Florida, y que dejó a 17 personas muertas.



This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn't be repetitive. Something has to change. #douglasstrong pic.twitter.com/nDctTNlUNs — carly (@car_nove) 15 de febrero de 2018



Tan pronto oyeron los disparos, Carly Novell se encerró en un clóset con 18 compañeros que estaban en las instalaciones del periódico escolar. “Estábamos todos apretados en ese clóset y yo tuve que ayudar a una amiga que tenía ataque de pánico. No sabía cómo íbamos a salir. Solo sabía que tenía que sobrevivir y asegurarme de que todo el mundo estuviera bien. Nunca me sentí tan aliviada como cuando la policía vino a rescatarnos”, contó la joven a The Huffington Post.

Una siniestra coincidencia

Su historia, esa chocante experiencia que había acabado de vivir, no era para nada desconocida para ella. Su abuelo, Charles Cohen, justamente había sido sobreviviente de la masacre ocurrida el 6 de septiembre de 1949 en New Jersey, cuando Howard Unruh, un hombre con serios problemas mentales, emprendió un mortal recorrido por las calles de Camden, New Jersey, asesinando a todo el que se topaba en su camino.



En un recorrido que duró 20 minutos asesinó a 13 personas e hirió a otras 3. Este episodio, según el Smithsonian, se convirtió en el primer tiroteo masivo de la historia de Estados Unidos y fue bautizado como ‘La caminata de la muerte’. Unruh entró a un edificio y se encontró en las escaleras a Murice Cohen y su esposa corriendo por las escaleras y a pesar de que intentaron defenderse cerrando la puerta, el asesino después de tres tiros logró entrar. Toda la familia de Charles Cohen murió en aquel ataque, menos él, que fue escondido en un clóset por su madre.

Como lo narraba la jovencita en su tuit que ha colectado ya más de 241,000 likes y ha sido compartido 82,000 “estos eventos no deberían repetirse”, pero ahí estaba la nieta de un sobreviviente contando ella misma cómo era ser una sobreviviente, cómo era resguardarse en un clóset sintiendo que la muerte te respira cerca.

La indignación que se ha apoderado de la mayoría de jóvenes que sobrevivieron a esta tragedia hizo que Novell escribiera un tuit posterior dedicado a todos aquellos que a pesar de los hechos aseguraban que esta reciente masacre no era un asunto de la regulación o no de las armas, y respondió de forma contundente a Tomi Haren, reportera de Fox News que había escrito: “¿Puede la izquierda dejar que las familias vivan su duelo antes de empezar con su agenda antiarmas?”



Can the Left let the families grieve for even 24 hours before they push their anti-gun and anti-gunowner agenda? My goodness. This isn't about a gun it's about another lunatic. #FloridaShooting — Tomi Lahren (@TomiLahren) 15 de febrero de 2018



“Estuve escondida en un clóset por dos horas. Esto va de armas. Usted no estuvo allá, no sabe lo que se siente. Las armas le dan a gente repugnante la habilidad de matar a otros seres humanos. Esto VA sobre las armas , y sobre todo va de aquellos cuya vida ha sido abruptamente arrebatada por las armas”.



I was hiding in a closet for 2 hours. It was about guns. You weren't there, you don't know how it felt. Guns give these disgusting people the ability to kill other human beings. This IS about guns and this is about all the people who had their life abruptly ended because of guns. https://t.co/XnzhvuN1zd — carly (@car_nove) 15 de febrero de 2018



El abuelo de Carly Novell falleció en 2009 y aunque ella lamenta que no estuviera vivo para ella misma compartirle su hazaña de supervivencia, su madre, Merri Novell, sabe que es mejor que el abuelo no haya tenido que vivir, ahora en carne de su nieta, el horror de un tiroteo.

