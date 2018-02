Autoridades investigan un tiroteo a las afueras de la sede de la NSA en Maryland

Las autoridades están investigando lo que parece haber sido un tiroteo en las afueras de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) en Anne Arundel County, Maryland. Una sospechoso fue detenido y tres personas más resultaron heridas por los disparos, según informó la agencia de noticias Reuters.

El FBI se ha hecho cargo de la pesquisa. Un portavoz de la NSA, citado por NBC News indicó que la situación se encuentra ya controlada y no hay peligro en la zona.

There is breaking news of a shooting outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland. There appears to be an SUV with bullet holes in the windshield parked near the entrance to the NSA. Details are still developing. pic.twitter.com/ArLelbWfZ8

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2018