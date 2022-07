Autoridades escolares de Uvalde deciden este sábado si despiden al jefe de Policía, Pete Arredondo

Recién en junio, Arredondo fue puesto en permiso administrativo. Él mismo dijo al comité que trató al atacante como un "sujeto atrincherado", según el informe, y defendió su decisión de no tratar la escena como una situación de tiroteo porque no tuvo contacto visual con el atacante. En una entrevista semanas atrás con el diario Texas Tribune, el cuestionado jefe de policía dijo que él no pensó que era el comandante, pero un plan de respuesta a tiroteos elaborado por él mismo señala que el jefe de policía del distrito "se convierte en la persona que controle los esfuerzos de todas las autoridades y primeros respondientes".