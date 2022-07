"Él no hizo nada y ustedes siguen ahí parados": en Uvalde exigen el despido del jefe de la Policía, Pete Arredondo

Cuenta el diario que los padres advirtieron a las autoridades que sus hijos no volverán a las escuelas del distrito hasta que no se mejore la seguridad en los campus. Algunos, como Javier Chávez, tío de una niña sobreviviente del tiroteo en la primaria de Uvalde, planteó en la sala el temor que tienen los niños de regresar a sus escuelas: "No quieren ir. No confían en nadie, casi que ni en sus padres y creo que en este punto es porque, asumo, ellos les decían siempre que su escuela era el lugar más seguro del mundo. Eso creímos siempre", dijo.