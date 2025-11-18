Cambiar Ciudad
ChatGPT

Interrupción en proveedor de internet afecta ChatGPT, X y otras plataformas

El proveedor de servicios de internet Cloudflare informó en su página de estado este martes que identificó un problema que afectaba a múltiples clientes como ChatGPT, X, Axios, Shopify, Dropbox, Coinbase y otros.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video En un minuto: Masiva falla en internet en el mundo por problemas en la nube de Amazon Web Services

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare afirma estar implementando una solución para un problema que causó interrupciones globales en ChatGPT, la plataforma de redes sociales X, la infraestructura de transporte y otros servicios importantes de internet.

Cloudflare informó en su página de estado este martes que identificó un problema que afectaba a múltiples clientes. Se reportaron numerosos errores 500, así como fallas en el panel de control y la API de Cloudflare.

PUBLICIDAD

Durante el proceso de resolución del problema, Cloudflare indicó que tuvo que deshabilitar temporalmente ciertos servicios para los usuarios de Reino Unido.

Más sobre ChatGPT

OpenAI se sube a los hombros de 'Atlas', su nuevo navegador, para competir con Google Chrome
6 mins

OpenAI se sube a los hombros de 'Atlas', su nuevo navegador, para competir con Google Chrome

Tecnología
Walmart quiere que uses ChatGPT cuando compres en sus tiendas: te explicamos lo bueno y lo malo
5 mins

Walmart quiere que uses ChatGPT cuando compres en sus tiendas: te explicamos lo bueno y lo malo

Tecnología
¿Nos está volviendo ChatGPT más estúpidos?
5 mins

¿Nos está volviendo ChatGPT más estúpidos?

Tecnología
Cómo ChatGPT y otras herramientas de IA están transformando la enseñanza en las aulas
5 mins

Cómo ChatGPT y otras herramientas de IA están transformando la enseñanza en las aulas

Tecnología
El (fallido) intento de compra de Musk de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial de su rival Sam Altman
3 mins

El (fallido) intento de compra de Musk de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial de su rival Sam Altman

Tecnología
Operator: la herramienta de inteligencia artificial capaz de realizar tareas por su cuenta (si se lo pides)
3 mins

Operator: la herramienta de inteligencia artificial capaz de realizar tareas por su cuenta (si se lo pides)

Tecnología
Inteligencia artificial: qué hay detrás del despido y rápida reincorporación de Sam Altman a OpenAI
6 mins

Inteligencia artificial: qué hay detrás del despido y rápida reincorporación de Sam Altman a OpenAI

Tecnología
Sam Altman regresa a OpenAI pocos días después de ser despedido y con una nueva junta directiva
4 mins

Sam Altman regresa a OpenAI pocos días después de ser despedido y con una nueva junta directiva

Tecnología
Microsoft ofrece contratar (e igualar el salario) de todo el personal de OpenAI tras el despido de Sam Altman
3 mins

Microsoft ofrece contratar (e igualar el salario) de todo el personal de OpenAI tras el despido de Sam Altman

Tecnología
Quién es Sam Altman, el 'gurú de la inteligencia artificial' detrás de ChatGPT
5 mins

Quién es Sam Altman, el 'gurú de la inteligencia artificial' detrás de ChatGPT

Tecnología

“Hemos realizado cambios que han permitido la recuperación de Cloudflare Access y WARP. Los niveles de errores para los usuarios de Access y WARP han vuelto a los niveles previos al incidente. Hemos reactivado el acceso a WARP en Londres”, escribió la compañía en su página de estado. “Continuamos trabajando para restablecer los demás servicios”.

Otros servicios que experimentan problemas son Shopify, Dropbox, Coinbase, el juego en línea League of Legends, Moody's y NJ Transit. El sitio web de Moody's mostraba un código de error 500 e indicaba a los usuarios que visitaran el sitio web de Cloudflare para obtener más información.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Cloudflare, con sede en San Francisco, proporciona infraestructura de internet que protege los sitios web de las amenazas en línea.

El mes pasado, Microsoft tuvo que implementar una solución para resolver una interrupción en su portal de la nube Azure que dejó a los usuarios sin acceso a Office 365, Minecraft y otros servicios. La empresa tecnológica informó en su página de estado de Azure que un cambio de configuración en su infraestructura de Azure causó la interrupción.

Amazon también experimentó una interrupción masiva de su servicio de computación en la nube en octubre. La empresa resolvió el problema, pero la interrupción afectó a una amplia gama de servicios en línea, incluyendo redes sociales, juegos, entrega de comida, plataformas de streaming y servicios financieros.

PUBLICIDAD

Mira también:

Video Buscó su nombre en Google y descubrió que le habían imputado cargos por tráfico de fentanilo
Relacionados:
ChatGPT

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX