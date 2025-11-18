Interrupción en proveedor de internet afecta ChatGPT, X y otras plataformas

Video En un minuto: Masiva falla en internet en el mundo por problemas en la nube de Amazon Web Services

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare afirma estar implementando una solución para un problema que causó interrupciones globales en ChatGPT, la plataforma de redes sociales X, la infraestructura de transporte y otros servicios importantes de internet.

Cloudflare informó en su página de estado este martes que identificó un problema que afectaba a múltiples clientes. Se reportaron numerosos errores 500, así como fallas en el panel de control y la API de Cloudflare.

Durante el proceso de resolución del problema, Cloudflare indicó que tuvo que deshabilitar temporalmente ciertos servicios para los usuarios de Reino Unido.

“Hemos realizado cambios que han permitido la recuperación de Cloudflare Access y WARP. Los niveles de errores para los usuarios de Access y WARP han vuelto a los niveles previos al incidente. Hemos reactivado el acceso a WARP en Londres”, escribió la compañía en su página de estado. “Continuamos trabajando para restablecer los demás servicios”.

Otros servicios que experimentan problemas son Shopify, Dropbox, Coinbase, el juego en línea League of Legends, Moody's y NJ Transit. El sitio web de Moody's mostraba un código de error 500 e indicaba a los usuarios que visitaran el sitio web de Cloudflare para obtener más información.

Cloudflare, con sede en San Francisco, proporciona infraestructura de internet que protege los sitios web de las amenazas en línea.

El mes pasado, Microsoft tuvo que implementar una solución para resolver una interrupción en su portal de la nube Azure que dejó a los usuarios sin acceso a Office 365, Minecraft y otros servicios. La empresa tecnológica informó en su página de estado de Azure que un cambio de configuración en su infraestructura de Azure causó la interrupción.

Amazon también experimentó una interrupción masiva de su servicio de computación en la nube en octubre. La empresa resolvió el problema, pero la interrupción afectó a una amplia gama de servicios en línea, incluyendo redes sociales, juegos, entrega de comida, plataformas de streaming y servicios financieros.

