Jony Ive, el diseñador detrás del iPhone, le dice adiós a Apple

"Tras casi treinta años y un sinfín de proyectos, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho para crear un equipo de diseño, un proceso y una cultura en Apple que no tienen parangón. Hoy, (la empresa) es más fuerte, más vibrante y tiene más talento que jamás antes en su historia", comentó Ive.

La empresa no especificó en qué fecha exacta se marchará el actual jefe de diseño y, aunque no detallaron el nombre de la firma que Ive se propone crear, el diario The Financial Times señaló que se trata de LoveFrom, un proyecto que emprenderá junto a su amigo y también diseñador Marc Newson.